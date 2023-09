Encubator, torna il programma per startup climate tech del Polihub

Per il secondo anno consecutivo, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator e il Politecnico di Milano lanciano Encubator, il programma nato per individuare progetti tecnologici in ambito Climate Tech e sostenibilità e valorizzare al massimo il loro potenziale.

L’obiettivo è quello di individuare i migliori team capaci di progettare tecnologie in grado di risolvere i problemi ambientali, economici e sociali più pressanti del nostro tempo, supportandoli nella crescita attraverso programmi di accelerazione, grant e accesso agli investimenti.

“Con candidature provenienti da 30 università, 18 regioni e 10 differenti Paesi, Encubator, già dalla sua prima edizione ha dimostrato di essere un programma capace di attrarre startup ClimaTech da ogni angolo d’Italia e d’Europa. Il valore dei progetti selezionati è dimostrato dal numero degli investimenti che vincitori e finalisti stanno raccogliendo” afferma il CEO di PoliHub, Enrico Deluchi. “Con questa nuova edizione, ancor più ricca in termini di grant e di contributi allo sviluppo ancora più personalizzato, ci diamo l’obiettivo di far emergere una nuova generazione di imprenditori impegnati a realizzare tecnologie che riducano l’impatto ambientale e ci portino verso un mondo più sostenibile.”

L’iniziativa è realizzata all’interno del progetto MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”.

Encubator, una scommessa per il futuro

Il luglio del 2023 è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra e, probabilmente, il più caldo in circa 120.000 anni, secondo le prime analisi diffuse dal World Meteorological Organization (WMO). Ogni anno si stabilisce un nuovo record per quanto riguarda l’aumento delle temperature globali e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Solo in Italia, l’estate ha visto un susseguirsi di disastri naturali con alluvioni, tempeste di vento e grandine, ondate di calore e incendi devastanti.

Il Pianeta ci sta mandando segnali chiari che non possono più essere ignorati: occorrono soluzioni urgenti e concrete, capaci di rallentare la crisi climatica e l’impatto che sta avendo sulla nostra vita.

Da questa necessità nasce Encubator, per contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile.

Come funziona Encubator 2023-2024

Encubator è un programma di accelerazione rivolto a spinoff universitari o provenienti da centri di ricerca e a startup early stage italiane, europee e internazionali, capaci di offrire soluzioni alle principali sfide negli ambiti Climate Tech e sostenibilità per accelerare la transizione energetica, per rendere più sostenibili città e trasporti e per ridurre gli sprechi verso un modello di economia circolare.

Grazie a connessioni, metodologie, strumenti e finanziamenti, i team partecipanti saranno affiancati nel processo di validazione della propria idea di business e confronto con il mercato.

Le candidature sono aperte fino al 2 novembre e il programma di accelerazione si concluderà a maggio 2024. Durante la finale del 18 gennaio, una Giuria Istituzionale premierà i 9 progetti più promettenti.

Le startup vincitrici potranno accedere a:

un grant in denaro equity free del valore di 40mila euro di cui 25mila euro da investire per lo sviluppo del progetto e 15mila per accedere al programma di accelerazione, organizzato, coordinato e co-finanziato da PoliHub

in denaro equity free del valore di 40mila euro di cui 25mila euro da investire per lo sviluppo del progetto e 15mila per accedere al programma di accelerazione, organizzato, coordinato e co-finanziato da PoliHub un programma di accelerazione , gestito da PoliHub della durata di 4 mesi, a sostegno della crescita tecnologica e della validazione della struttura di business della startup

, gestito da PoliHub della durata di 4 mesi, a sostegno della crescita tecnologica e della validazione della struttura di business della startup un network di aziende, founder, mentor, expert e investitori del mondo imprenditoriale, dell’energia e dell’economia circolare

di aziende, founder, mentor, expert e investitori del mondo imprenditoriale, dell’energia e dell’economia circolare un Demo Day, dove le startup potranno incontrare gli investitori intraprendere un percorso privilegiato per accedere a investimenti seed e un Corporate Day dove startup e aziende partner potranno entrare in contatto e sviluppare opportunità di business

I partner del programma

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che, insieme a PoliHub e Politecnico di Milano, è organizzatore del programma, metterà a disposizione cinque grant per i migliori progetti vincitori.

COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica metterà a disposizione un grant per la startup ritenuta più in linea con i propri obiettivi.

Numerosi gli Empowering Partner: per il secondo anno consecutivo, sosterrà l’iniziativa BCC Milano, la più grande banca cooperativa della Lombardia che affianca da tempo le iniziative di PoliHub in tema di promozione delle startup, mettendo a disposizione un grant per lo sviluppo tecnologico da assegnare a un progetto che si distingua per caratteristiche di sostenibilità e innovazione.

Anche Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, che supporta la crescita di imprese sostenibili con percorsi di formazione, programmi di accelerazione e di co-innovazione, assegnerà un grant con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della startup che avrà dimostrato maggiore potenzialità in ambito economia circolare e decarbonizzazione.

Infine, Edison, primario operatore energetico con oltre 140 anni di primati industriali e tecnologici, che guarda al mondo delle startup con l’obiettivo di sostenere e supportare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie early stage ad alto potenziale nel contesto della transizione energetica, sosterrà Encubator con un grant.

A2A, Pioneer Partner, sosterrà l’iniziativa con possibili collaborazioni con startup in linea con i rispettivi ambiti di interesse.

Tech Transfer Partner del progetto sarà Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico di CDP Venture Capital Sgr, nato in collaborazione con il Politecnico di Milano insieme al Politecnico di Bari e di Torino e dedicato ai progetti concepiti all’interno dei laboratori di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale, che valuterà i progetti selezionati da Encubator per possibili investimenti post-accelerazione.

Technical Partner saranno Portolano Cavallo, Innexta e InnovHub.

Tutti i Partner parteciperanno al Comitato di Selezione e alla Giuria.

PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, la business plan competition più importante d’Italia, in cui si sfidano i progetti innovativi che hanno superato la selezione delle Startcup regionali, infine, sarà Network Supporter.

Scientific Partner sarà Fondazione Politecnico di Milano.

FAI confermato Cultural Heritage Partner.

Green & Blue, testata del Gruppo Gedi dedicata all’universo dell’ambiente e della sostenibilità, sarà Media Partner dell’iniziativa.

