“Efficienza energetica e rinnovabili per le imprese”: come funziona il bando della Regione Lazio

È attivo il bando “Efficienza energetica e rinnovabili per le imprese” della Regione Lazio. Un’iniziativa che mira a incentivare le imprese a ridurre i consumi energetici e ad utilizzare fonti di energia rinnovabile. L’iniziativa è volta a sostenere progetti contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Si tratta di un bando “a sportello” la cui apertura è prevista per il 16 settembre prossimo. Visti i tempi estremamente ristretti ci è sembrato interessante presentare una soluzione “chiavi in mano” che ICTLAB PA ha elaborato insieme al partner To-BE.

La soluzione proposta intende consentire alle aziende interessate di accedere al finanziamento per un progetto di efficienza energetica che trasformi le esigenze energetiche di una azienda in realtà sostenibili e tecnologicamente avanzate.

Efficienza energetica per le imprese: in cosa consiste il bando

Il bando della Regione Lazio intende sostenere le imprese del territorio nel realizzare investimenti mirati al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il bando è rivolto a tutte le imprese con sede operativa nel Lazio che abbiano registrato consumi di energia primaria non inferiori a 60 MWh/anno nel 2023. Ogni impresa può presentare un solo progetto in forma singola, che deve includere investimenti per migliorare l’efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come eolico, solare, idraulico, geotermico o marino.

I progetti devono garantire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni di gas a effetto serra e dei consumi di energia primaria rispetto ai valori ex ante, confermati da una diagnosi energetica ex ante e una relazione tecnica ex post. Sono ammissibili anche le spese per la progettazione, la certificazione ISO 50001 e altre attività di supporto al progetto.

La dotazione complessiva dell’avviso è di 40 milioni di euro ed ogni progetto deve prevedere un investimento minimo di 150 mila euro e la durata prevista per il progetto è di 18 mesi.

Le domande verranno valutate in ordine di presentazione a partire dalle ore 12 del prossimo 16 settembre.

Gli investimenti per cui è possibile richiedere il finanziamento riguardano:

Efficienza Energetica degli edifici

Efficienza Energetica dei Processi Produttivi

Gli investimenti A e B possono essere affiancati dalla misura C. “Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili”.

Il contributo concesso a fondo perduto va da un minimo del 30% per le grandi imprese ad un massimo del 55% per le Piccole Imprese ubicate in zone assistite.

Efficienza energetica per le imprese: la soluzione “chiavi in mano”

In considerazione dei temi ristretti a disposizione, nel caso non si abbia già un progetto pronto, come ICTLAB PA (Gruppo Digital360) proponiamo una soluzione “chiavi in mano” attraverso la quale possiamo supportare le aziende interessate sia nella richiesta di finanziamento che nella realizzazione di un progetto di efficienza energetica.

Alla soluzione da noi proposta, potranno eventualmente essere affiancate altre iniziative come la realizzazione di impianti di autoproduzione che potranno rendere il progetto ancora più interessante.

La soluzione di efficientamento energetico verrà fornita dalla società ToBe nostra partner. Essa prevede nello specifico:

Relamping a LED: grazie all’uso delle lampade a LED, si risparmia fino all’80% rispetto alle lampade tradizionali con una durata di vita molto più lunga.

Gestione Avanzata dell’Illuminazione: viene utilizzato il protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per offrire soluzioni di gestione intelligente dell’illuminazione.

Efficienza Energetica Garantita: grazie a sistemi di controllo avanzati è possibile monitorare e regolare l’illuminazione in tempo reale, garantendo una riduzione significativa dei consumi e un miglioramento del comfort degli ambienti di lavoro.

Supporto Completo: Dalla diagnosi energetica iniziale alla redazione della relazione tecnica finale, viene fornito un supporto completo per garantire che il progetto soddisfi tutti i requisiti del bando e massimizzi le possibilità di ottenere il finanziamento.

Sostenibilità e Innovazione: le imprese vengono aiutate a contribuire alla decarbonizzazione dell’economia e a costruire un futuro più verde e sostenibile.

To-Be: “Così si può sostituire la vecchia illuminazione”

Abbiamo voluto sentire Francesco Paolo Russo, CEO di To-BE, che ha così sottolineato l’importanza di questa proposta congiunta: “L’avviso rappresenta un’opportunità imperdibile per le aziende che vogliono migliorare l’efficienza energetica sostituendo la vecchia illuminazione con apparecchiature a LED innovative”.

“In un contesto di crescenti costi energetici e incertezza del mercato” ha proseguito Francesco Paolo Russo ”la capacità di ridurre i consumi e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico diventa cruciale per la competitività aziendale. Grazie alla collaborazione con ICTLABPA siamo il partner ideale per le imprese che desiderano accedere a questo finanziamento”

“Il settore dell’illuminazione a LED e gestione avanzata dell’illuminazione” ha concluso il dr. Russo “sta vivendo una forte trasformazione grazie al fatto che la luce è diventata connessa ed in grado di abilitare moltissimi servizi a valore aggiunto come ad esempio la geolocalizzazione indoor. Con la nostra esperienza consolidata nel settore dell’illuminazione innovativa e delle tecnologie ICT, siamo in grado di offrire soluzioni complete e su misura per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche e di risparmio energetico”.

Scheda sintetica del bando

Per una scheda sintetica dell’avviso si rimanda al sito ictlabpa.it, sezione bandi e precisamente a QUESTO LINK.