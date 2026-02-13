AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

TECNOLOGIA SOLIDALE

Donatella Solda: l’EdTech non è solo scuola, è innovazione continua con impatto misurabile

Dal 20 al 22 febbraio a Modena torna il Learning More Festival: 120 eventi e oltre 150 ospiti per discutere di AI, neuroscienze e formazione. Donatella Solda, spiega perché l’EdTech è innovazione per la personalizzazione dell’apprendimento

Pubblicato il 13 feb 2026
Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

Donatella Solda
Donatella Solda, direttore del Future Education Modena, primo EdTech hub in Italia. Foto © Serena Campanini e Elisabetta Baracchi

Donatella, non facciamo finta di non conoscerci e parliamo di EdTech. Tu sei stata dirigente del Gabinetto del ministro dell’istruzione per molti anni, tra il 2012 e il 2018, seguendo la digitalizzazione della scuola…

Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
