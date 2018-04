Digital360 Awards, ultime ore per candidarsi: ecco come sarà l'edizione 2018 | Economyup

Ancora un giorno per candidarsi ai Digital360 Awards, l’iniziativa del Gruppo Digital360 nata per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in ambito digitale in Italia. La scadenza per per partecipare al contest è infatti il 10 aprile 2018, dopodiché partirà la selezione dei 40 migliori progetti da parte della Giuria dei CIO (uno degli elementi distintivi e dei punti di forza dell’evento) e i vincitori saranno premiati dal 4 al 6 luglio sul Lago di Garda.

È il terzo anno che Digital360, società che giugno 2017 si è quotata sull’Aim Italia (il mercato di Borsa italiana per le piccole e medie imprese), organizza i Digital360 Awards. Una sorta di palcoscenico che ha visto “sfilare” realtà innovative di vario tipo e attive in vari settori. L’obiettivo finale è generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup e istituzioni.

Dopo due edizioni, alle quali hanno partecipato complessivamente oltre 250 realtà con 31 progetti premiati, quest’anno i Digital360 Awards hanno deciso di arricchire il proprio format. Da un singolo giorno si passa a 3 giorni (Lazise – Lago di Garda, 4-5-6 luglio 2018), durante i quali si svolgeranno confronti e presentazioni, e sarà possibile fare networking.

L’agenda dell’appuntamento è stata definita principalmente sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti pervenuti dai CIO della Giuria, confermando così il modello di interazione e partecipazione diretta dei responsabili dell’innovazione a questo progetto: sono in tutto 73 e provengono dalle principali organizzazioni pubbliche e private del nostro Paese. Si va dai CIO di grandi aziende a quelli operativi nelle banche, dai responsabili di queste tematiche all’interno di organizzazioni pubbliche a quelli presenti nelle istituzioni politiche o nell’editoria.

Il parterre è decisamente ampio e variegato. A questo link tutti i nomi dei CIO presenti nella giuria dei Digital360 Awards 2018.

Nel corso dell’evento sarà data evidenza a tre fondamentali fonti di innovazione per le organizzazioni di tutti i settori:

I migliori progetti di innovazione concretamente realizzati presso aziende e Pubblica Amministrazione e presentati attraverso una serie di pitch.

I più innovativi centri di ricerca e parchi tecnologici del panorama italiano, che illustreranno le proprie attività e che saranno poi riuniti in una “mappa dell’innovazione in Italia”, realizzata sulla base delle tematiche di specializzazione emerse da un’analisi quali-quantitativa effettuata ad hoc.

Le tecnologie future e le prospettive di innovazione dei principali vendor ICT che illustreranno, attingendo alle loro fonti di R&D nazionali ed internazionali, gli scenari digitali dei prossimi anni.

“È un momento – spiega Andrea Rangone, Amministratore Delegato del Gruppo Digital360 – di grande trasformazione del sistema imprenditoriale del nostro paese. Le aziende stanno imprimendo una forte accelerazione ai progetti di digitalizzazione e, come Gruppo, siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire a un’evoluzione innovativa dei modelli di business grazie un’iniziativa che si caratterizza fortemente per l’interazione tra diverse componenti del mondo imprenditoriale”.

I Digital360 Awards 2018 si articolano in tre fasi:

Candidatura dei progetti, che si chiude appunto domani 10 aprile 2018;

Selezione dei migliori 40 progetti da parte della Giuria dei Cio;

Premiazione dei vincitori durante un outdoor di 3 giorni nel mese di luglio.

Come nelle precedenti edizioni, verranno assegnati premi per Categoria Tecnologica e per Settore, oltre a un premio per il migliore progetto di Digital Transformation e uno per il progetto con maggiore impatto sociale.

Sul sito dei Digital360 Awards è possibile prendere visione del Regolamento, approfittare delle ultime ore a disposizione per iscriversi, leggere gli articoli delle edizioni precedenti e vedere le videointerviste dell’edizione 2017.