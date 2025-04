È uno degli economisti più attenti alle questioni climatiche e alla sostenibilità e sembra sia stato “consigliere”, o perlomeno ispiratore, di Papa Francesco: è Jeffrey Sachs, che, a febbraio 2025, è intervenuto al Parlamento Europeo, lanciando un duro attacco alla politica degli Stati Uniti, della NATO e al ruolo dell’Europa nella guerra in Ucraina. Sachs ha denunciato l’influenza americana sulle decisioni europee e spronato i parlamentari UE a costruire una propria politica estera indipendente (QUI il discorso). A proposito dei dazi annunciati dal presidente USA Donald Trump ad aprile, ha detto a “Repubblica”: “È una guerra che tutti perderanno”. Ma vediamo meglio chi è e cosa pensa il famoso economista.

CHI È JEFFREY D. SACHS

È un docente di economia americano noto in tutto il mondo, esperto di sviluppo sostenibile, senior advisor delle Nazioni Unite, autore di best seller ed editorialista. Nel 2015 ha vinto il Blue Planet Prize, premio internazionale per la leadership nelle questioni ambientali. È stato citato due volte da Time Magazine tra i 100 leader mondiali più influenti.

Dal 2002 al 2016 l’economista neomalthusiano è stato direttore dell’Earth Institute presso la Columbia University. In quel periodo ha guidato un’organizzazione universitaria di oltre 850 scienziati ricercatori ed esperti di policy a sostegno dello sviluppo sostenibile. Ha promosso il programma di Master sulla Pratica dello Sviluppo (Mdp), che attualmente viene proposto in 30 atenei sparsi per il mondo. Ha contribuito a introdurre il Phd in Sviluppo sostenibile alla Columbia University.

Nel 2016 è diventato professore alla Columbia University. È Special Advisor del segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) approvati a settembre 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu. In precedenza era stato consulente dell’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, sui Millennium Development Goals, Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

AUTORE DI BEST SELLERS

Sachs è anche autore di libri oggi considerati miniera di riflessioni su come uscire dalla “trappola dello sviluppo”. Solo per citarne qualcuno: The End of Poverty (2005); Il bene comune. Economia per un pianeta affollato (ed. It. 2010); The Price of Civilization (2011); L’età dello sviluppo sostenibile (ed. It. 2015) e l’ultima fatica, Building the New American Economy: Smart, Fair & Sustainable (febbraio 2017).

SACHS E IL PAPA

Secondo indiscrezioni raccolte da “Il Foglio” a febbraio 2015 (ma anche da altre testate quali L’Espresso), Jeffrey Sachs sarebbe intervenuto con il suo “tocco” nell’enciclica allora in preparazione da parte di Papa Francesco, “Laudato Sì”, dedicata alla salvezza del creato. L’anno precedente Sachs aveva partecipato a un convegno sullo sviluppo sostenibile organizzato dalla Pontificia accademia delle scienze, mentre nel 2013 era stata l’Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale a invitarlo in Vaticano a un incontro su “Povertà, beni pubblici e sviluppo sostenibile”, organizzato in collaborazione con l’associazione Greenaccord.

Nato in una famiglia ebrea di Detroit, Sachs non si definisce religioso, ma sostiene che “la dottrina sociale della Chiesa offre un percorso essenziale verso un’etica globale dello sviluppo sostenibile”. Sulla rivista dei gesuiti americani, America, ha lodato il “messaggio di speranza e giustizia sociale” di Papa Francesco scrivendo: “Siamo di fronte a una crisi morale più che a una crisi finanziaria o economica. E perciò dobbiamo essere grati a Papa Francesco. Lui ci ha amorevolmente ricordato che le nostre più alte aspirazioni sono alla nostra portata”.

In occasione del 25esimo anniversario della Centesimus Annus celebrato ad aprile 2016, Jeffrey Sachs è intervenuto alla Casina Pio IV in Vaticano, soffermandosi sul ruolo della dottrina sociale della Chiesa e sottolineando che un’economia attenta solo al profitto finisce per danneggiare l’umanità e distruggere la casa comune. Per il Vaticano (e per Papa Bergoglio) Sachs è diventato un punto di riferimento fondamentale per studiare i limiti del capitalismo: povertà, polarizzazione sociale, inquinamento.

Tra le altre cose, Sachs è stato protagonista il 24 maggio a ForumPA 2017 con una lectio magistralis.

(Articolo aggiornato al 14/04/2025)