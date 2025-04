Pagamenti digitali nei grandi eventi: che cosa fa Visa per Giubileo e Olimpiadi invernali

Il settore dei pagamenti digitali in Italia è pronto a vivere un periodo di crescita significativa grazie a eventi unici come il Giubileo e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A dirlo è Giuseppe Arciero, Sales and Operations Planning Director Visa (sotto nella foto), intervenuto nell’ambito della presentazione di una ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano dalla quale è emerso che, nel 2024, i pagamenti digitali per la prima volta hanno superato il contante in Italia.

In quell’occasione Arciero ha raccontato come l’azienda stia mettendo in atto strategie per semplificare l’esperienza dei turisti e dei pellegrini nei grandi eventi che stanno interessando e interesseranno l’Italia. L’obiettivo è quello di facilitare l‘accettazione di pagamenti elettronici in tutta la penisola.

Pagamenti digitali: il loro ruolo nei grandi eventi

Durante un grande evento, per garantire che i pagamenti digitali funzionino al meglio, un operatore del settore deve mettere in campo una strategia integrata che unisca tecnologia robusta, infrastruttura capillare e collaborazione logistica.

È fondamentale disporre di una rete di accettazione estesa, affidabile e performante – sia attraverso POS fisici che soluzioni contactless e mobile – che regga picchi di utilizzo elevati e continui.

Serve un’infrastruttura cloud scalabile e sicura, capace di gestire migliaia di transazioni simultanee senza rallentamenti o interruzioni. Inoltre, l’operatore deve collaborare attivamente con organizzatori, esercenti, security e fornitori di connettività per assicurare una copertura omogenea e una user experience senza frizioni.

Infine, la comunicazione gioca un ruolo chiave: l’utente deve essere informato, incentivato e guidato verso l’uso dei digital payment con messaggi chiari, promozioni dedicate e un’interfaccia intuitiva. In sintesi, servono visione sistemica, innovazione tecnologica e una solida regia operativa.

Visa e gli eventi internazionali

Visa, presente in 200 paesi, è un attore globale nei pagamenti trasfrontalieri e sta sfruttando questa posizione privilegiata per supportare eventi di portata internazionale. Con oltre 32 milioni di turisti e pellegrini che si prevede visiteranno l’Italia, l’azienda sta lavorando per integrare soluzioni digitali nelle esperienze di viaggio, rendendo più facili le transazioni sia per i visitatori stranieri che per i commercianti.

Pagamenti digitali “negli angoli più remoti”

“L’obiettivo di Visa – spiega Arciero – è garantire che i turisti possano pagare facilmente in ogni angolo d’Italia, estendendo la possibilità di accettare pagamenti elettronici anche nei luoghi più remoti, inclusi gli impianti sportivi e le località turistiche. In particolare, l’azienda sta puntando a migliorare l’infrastruttura dei pagamenti, per facilitare l’adozione da parte dei piccoli esercizi e delle realtà locali”.