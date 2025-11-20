La tecnologia sta ridisegnando il futuro dei clienti delle assicurazioni che utilizzano le piattaforme digitali: ormai 6 su 10 usano assistenti virtuali nell’interazione con la propria assicurazione. è uno degli elementi emersi dall’indagine di Join Business Management Consulting per l’Italian Insurtech Association (IIA).
L’INDAGINE
Futuro delle assicurazioni: cosa cambia per il consumatore digitale con l’ingresso dell’AI
L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nella scelta delle polizze. Da un’indagine di Join Business Management Consulting per l’Italian Insurtech Association emerge che 6 intervistati su 10 hanno utilizzato assistenti chatbot e voicebot, soprattutto nella fase pre-acquisto
Argomenti
Canali