AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

L’INDAGINE

Futuro delle assicurazioni: cosa cambia per il consumatore digitale con l’ingresso dell’AI

Home Fintech – BankingUp
Indirizzo copiato

L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nella scelta delle polizze. Da un’indagine di Join Business Management Consulting per l’Italian Insurtech Association emerge che 6 intervistati su 10 hanno utilizzato assistenti chatbot e voicebot, soprattutto nella fase pre-acquisto

Pubblicato il 20 nov 2025
Consumatore assicurativo digitale
Consumatore assicurativo digitale

La tecnologia sta ridisegnando il futuro dei clienti delle assicurazioni che utilizzano le piattaforme digitali: ormai 6 su 10 usano assistenti virtuali nell’interazione con la propria assicurazione. è uno degli elementi emersi dall’indagine di Join Business Management Consulting per l’Italian Insurtech Association (IIA).

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    20 Nov 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi