Il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank, la banca totalmente digitale, ha suscitato problemi, dubbi e l’intervento del Garante delle Comunicazioni. Ecco come gestirlo, quanto è sicuro, come tornare a Intesa

Nell’ambito del suo Piano d’Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo ha lanciato Isybank, una nuova banca digitale che sta rivoluzionando il panorama bancario italiano, un passaggio che ha però sollevato diverse questioni e preoccupazioni tra i clienti, principalmente a causa di una comunicazione ritenuta poco chiara e adeguata.

Cos’è Isybank

Isybank è una banca completamente online, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo. Progettata per i clienti retail, si rivolge principalmente a un’utenza giovane interessata a utilizzare i servizi bancari esclusivamente online e tramite smartphone. La banca offre un conto corrente disponibile in diversi piani e tariffe, carte di debito e prestiti istantanei. È importante evidenziare che Isybank, essendo completamente digitale, non ha sportelli fisici, prevede la gestione del conto solo tramite applicazione mobile e non tramite browser da PC, e mancano alcune funzionalità e servizi presenti con Intesa Sanpaolo.

Il passaggio a Isybank e l’intervento del Garante

Tuttavia, il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank non è avvenuto senza intoppi. Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Intesa Sanpaolo e Isybank a causa delle modalità con cui è stata comunicata la transizione dei correntisti. Secondo l’Autorità, la comunicazione inviata ai correntisti coinvolti nel trasferimento è apparsa ambigua e non coerente con l’importanza della questione trattata. Di conseguenza, Intesa Sanpaolo ha accolto i reclami su Isybank, concedendo ai clienti che non vogliono trasferire il proprio conto a Isybank tempo fino al 29 febbraio 2024 per esprimere la loro preferenza.

Chi ha effettuato il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank?

Intesa Sanpaolo ha deciso di trasferire i clienti che utilizzano prevalentemente i servizi e i canali digitali e quelli che fanno un uso nullo o limitato della filiale. Tuttavia, alcuni clienti non saranno trasferiti automaticamente, tra cui chi ha più di 65 anni, chi ha un fido sul conto corrente, i clienti con giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro e chi ha effettuato più di 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno.

Quanto è sicura Isybank?

La sicurezza di Isybank è garantita dalla stessa infrastruttura di protezione dei dati utilizzata da Intesa Sanpaolo. Tuttavia, come per qualsiasi servizio bancario online, è fondamentale adottare comportamenti prudenti per proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie.

Come tornare da Isybank a Intesa Sanpaolo?

Per quanto riguarda il ritorno da Isybank a Intesa Sanpaolo, i clienti che desiderano tornare in Intesa Sanpaolo, dovranno aprire un nuovo conto corrente Intesa Sanpaolo. Per farlo, dovranno recarsi in filiale e il nuovo rapporto beneficerà di agevolazioni dedicate.

In conclusione, il passaggio a Isybank rappresenta un importante traguardo per Intesa Sanpaolo nella sua strategia di digitalizzazione, ma è fondamentale che i clienti siano adeguatamente informati e supportati durante questo processo di transizione.