Tesla: ecco la mappa della presenza in Italia del colosso americano

La presenza industriale, commerciale e infrastrutturale di Tesla sul territorio italiano testimonia la progressiva maturazione del costruttore statunitense, passato dal ruolo di pioniere della trazione elettrica a quello di produttore automobilistico globale di grandi volumi. Fondata nel 2003 e salita alla ribalta con la prima generazione della Roadster, la società guidata da Elon Musk ha consolidato un modello operativo integrato e peculiare, che rifugge lo schema classico delle concessionarie terze per puntare su canali proprietari di vendita diretta, centri di assistenza dedicati e una rete proprietaria di ricarica ad alta potenza.

L’evoluzione dell’azienda è rimasta strettamente legata al profilo pubblico del suo amministratore delegato. Tra la fine del 2024 e la prima parte del 2025, Elon Musk ha assunto la guida del Department of Government Efficiency (DOGE) nell’amministrazione statunitense; l’incarico si è tuttavia esaurito nel corso del 2025 in concomitanza con crescenti divergenze sulle politiche fiscali relative alla mobilità elettrica e sull’imposizione dei dazi commerciali internazionali. Rientrato a tempo pieno nel governo operativo di Tesla, Musk ha impresso una rinnovata accelerazione ai programmi incentrati sull’efficienza produttiva, sull’infrastruttura di guida autonoma con il programma Robotaxi e Cybercab, sulla robotica e sullo sviluppo della piattaforma veicolare di nuova generazione.

Andamento delle vendite: volumi mondiali e immatricolazioni in Italia

Il quadro commerciale di Tesla ha registrato una marcata evoluzione nel corso dell’ultimo biennio. Nel 2024 la casa automobilistica aveva chiuso l’esercizio con circa 1,79 milioni di veicoli consegnati nel mondo. Nel 2025 i volumi globali hanno subito una contrazione dell’8,6%, scendendo a 1.636.129 consegne a fronte di 1.654.667 veicoli prodotti, a causa della forte concorrenza dei produttori cinesi, dell’invecchiamento temporaneo di alcune linee e dell’attesa per i restyling di metà ciclo. Le previsioni diffuse all’inizio del 2025, che stimavano un target produttivo di oltre 2,07 milioni di unità, sono state progressivamente corrette verso il basso alla luce dell’effettivo andamento dei mercati europei e asiatici.

Il primo semestre del 2026 ha tuttavia evidenziato un’inversione di tendenza: la produzione globale è salita a 860.144 veicoli (408.386 unità nel primo trimestre e 451.758 nel secondo) e le consegne hanno raggiunto le 838.149 unità (358.023 nel Q1 e 480.126 nel Q2, con un balzo trimestrale del 25% su base annua), portando le consegne cumulative storiche del marchio a superare la soglia dei 9,2 milioni di veicoli.

Orizzonte Temporale Produzione Globale (unità) Consegne Globali (unità) Variazione e Note di Mercato Anno 2024 (Consolidato) 1.773.443 1.789.226 Picco dei volumi prima della riorganizzazione Anno 2025 (Consolidato) 1.654.667 1.636.129 Flessione globale dell’8,6% nelle consegne Q1 2026 408.386 358.023 +6,3% su base annua rispetto al Q1 2025 Q2 2026 451.758 480.126 +25,0% su base annua rispetto al Q2 2025 Semestre 1 2026 (Totale) 860.144 838.149 +16,3% di consegne nel cumulato semestrale

Nel panorama automobilistico italiano, il mercato dei veicoli a batteria pura (BEV) ha mostrato una trasformazione strutturale della domanda. Se nel 2024 Model 3 e Model Y occupavano stabilmente i primi due gradini del podio nazionale (rispettivamente con 7.943 e 7.435 unità immatricolate), il 2025 ha visto Model 3 difendere la leadership con 7.114 esemplari, mentre Model Y è scesa al terzo posto con 5.676 unità, preceduta dalla citycar Leapmotor T03 con 6.242 immatricolazioni.

Nel corso del 2026 l’espansione dei segmenti urbani d’accesso ha ridisegnato i vertici della classifica: nei primi sei mesi dell’anno la Model Y si è posizionata al terzo posto complessivo tra le vetture elettriche con 4.160 immatricolazioni, mentre la Model 3 ha conquistato il quinto posto con 3.698 unità registrate, confermandosi comunque le due berline e SUV di riferimento per la fascia media e superiore del mercato italiano.

Modello Immatricolazioni Italia 2024 Immatricolazioni Italia 2025 Immatricolazioni Semestre 1 2026 Tesla Model 3 7.943 unità (1ª BEV) 7.114 unità (1ª BEV) 3.698 unità (5ª BEV) Tesla Model Y 7.435 unità (2ª BEV) 5.676 unità (3ª BEV) 4.160 unità (3ª BEV)

Tesla in Italia: quanti e quali sono i Tesla Store

La struttura commerciale di Tesla nel paese si basa su una rete proprietaria articolata tra showroom urbani e complessi polifunzionali integrati denominati Tesla Center, dove si concentrano vendita, logistica di consegna e assistenza tecnica. Dopo l’apertura del primo storico punto vendita a Milano nel 2019, la geografia della rete fisica è andata incontro a una razionalizzazione mirata a ottimizzare i flussi logistici verso strutture più ampie e funzionali alla movimentazione dei veicoli.

Nel giugno 2025 la società ha chiuso in via definitiva lo showroom di piazza Gae Aulenti a Milano, redistribuendo il presidio lombardo su poli a maggiore capacità di stoccaggio e consegna come lo spazio dedicato all’interno del lifestyle center Merlata Bloom a Milano e i Tesla Center di Peschiera Borromeo e Vittuone. La rete commerciale di Tesla in Italia conta 14 sedi operative, distribuite nelle principali direttrici e aree metropolitane.

Sede Ufficiale Regione Tipologia Presidio Indirizzo Sede Bergamo-Lallio Lombardia Tesla Showroom Via Provinciale 44, Lallio (BG) Bologna Emilia-Romagna Tesla Center Via Giovanni Elkan 3, Bologna (BO) Bolzano Trentino-Alto Adige Tesla Showroom Via Luigi Galvani 40B, Bolzano (BZ) Brescia Castenedolo Lombardia Tesla Center Via Brescia 36 (KM 236), Castenedolo (BS) Caserta (Marcianise) Campania Tesla Center Viale Carlo III di Borbone 7, Marcianise (CE) Firenze Toscana Tesla Center Via Arturo Ferrarin 34, Firenze (FI) Milano Linate Lombardia Tesla Center Via Liguria 23, Peschiera Borromeo (MI) Milano Merlata Bloom Lombardia Tesla Showroom Via Triboniano 256, Milano (MI) Milano Vittuone Lombardia Tesla Center Via Vincenzo Bellini 1, Vittuone (MI) Padova Veneto Tesla Center Via Portogallo 11, Padova (PD) Roma Nord Lazio Tesla Showroom Via Carlo Emery 145, Roma (RM) Roma Sud Lazio Tesla Showroom Via Laurentina 865, Roma (RM) Torino Piemonte Tesla Center Strada di Settimo 234, Torino (TO) Verona Veneto Tesla Center Viale delle Nazioni 31, Verona (VR)

Queste sedi consentono di effettuare prove su strada dei modelli in gamma, configurare le vetture tramite terminali digitali con il supporto del personale di vendita e completare le procedure di immatricolazione e ritiro del mezzo.

Quanti e quali sono i Tesla Service Centers

La gestione dell’assistenza post-vendita e delle riparazioni specializzate è affidata a una catena di strutture tecniche di proprietà diretta dell’azienda. Per gli interventi che richiedono attrezzature pesanti, ponti di sollevamento e interventi strutturali su carrozzeria e pacchi batteria ad alta tensione, sono operativi sul territorio nazionale 9 Tesla Service Center ufficiali, ciascuno dei quali dispone di una centrale operativa per l’assistenza stradale h24.

Centro di Assistenza Regione Sede Operativa Supporto Stradale Tesla Service Center Bologna Emilia-Romagna Via Giovanni Elkan 3, Bologna (BO) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Brescia Lombardia Via Brescia 36, Castenedolo (BS) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Caserta Campania Viale Carlo III di Borbone 7, Marcianise (CE) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Firenze Toscana Via Arturo Ferrarin 34, Firenze (FI) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Milano Linate Lombardia Via Liguria 23, Peschiera Borromeo (MI) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Padova Veneto Via Portogallo 11, Padova (PD) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Roma Lazio Via Carlo Emery 145, Roma (RM) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Torino Piemonte Strada di Settimo 234, Torino (TO) Roadside Assistance attivo Tesla Service Center Verona Veneto Viale delle Nazioni 31, Verona (VR) Roadside Assistance attivo

L’infrastruttura di officina è affiancata dal servizio di officina mobile denominato Tesla Mobile Service. Tale modello organizzativo prevede l’impiego di una flotta di veicoli allestiti affidati a tecnici specializzati che raggiungono direttamente il domicilio o il posto di lavoro del proprietario. Attraverso la diagnostica remota via cloud e l’architettura telematica dei veicoli, i tecnici itineranti sono in grado di risolvere fino all’80% degli interventi ordinari – tra cui la regolazione e sostituzione di componenti dell’abitacolo, maniglie, gruppi ottici, filtri, sensori e parti dell’elettronica di bordo – evitando al cliente la necessità di recarsi fisicamente presso un centro di assistenza.

Immagine Tesla

I Tesla Supercharger in Italia

L’infrastruttura di ricarica ad alta potenza rappresenta l’elemento cardine della strategia di penetrazione di Tesla nei mercati europei. Tra il 2025 e il 2026 la rete dei Supercharger in Italia ha conosciuto un incremento quantitativo e qualitativo: con l’apertura della stazione di Busto Arsizio presso il polo commerciale Mizar Park a fine novembre 2025, la rete italiana ha tagliato lo storico traguardo dei 1.000 stalli di ricarica attivi sul territorio nazionale. L’infrastruttura conta 108 stazioni Supercharger distribuite lungo la penisola e le isole maggiori.

Dal punto di vista tecnologico, oltre il 75% degli stalli installati in Italia appartiene agli standard V3 e V4 con erogazione fino a 250 kW e oltre in corrente continua (DC), consentendo ai veicoli compatibili di recuperare fino a 275 chilometri di autonomia in circa 15 minuti di sosta. L’introduzione delle colonnine di generazione V4 ha portato cavi di connessione più estesi e terminali predisposti per agevolare l’allaccio di veicoli dotati di sportelli di ricarica in posizioni non standard.

Il modello di fruizione ha esteso l’interoperabilità della rete, aprendo la maggior parte delle stazioni italiane alle vetture elettriche di altri costruttori dotate di presa CCS Combo 2. Gli automobilisti alla guida di veicoli terzi possono effettuare il rifornimento installando l’applicazione per smartphone di Tesla e attivando la sessione mediante la voce dedicata, con addebito diretto sullo strumento di pagamento registrato.

La politica tariffaria applicata nei Supercharger varia in base all’hub e all’orario della sessione, con una suddivisione dei costi tra ore di punta (on-peak, indicativamente concentrate nella fascia 16:00-20:00) e ore non di punta (off-peak, applicate nel resto della giornata e durante la notte). Per i possessori di autovetture Tesla le tariffe oscillano mediamente tra 0,30 €/kWh e 0,42 €/kWh nei periodi a bassa intensità, salendo a circa 0,47–0,52 €/kWh nelle finestre di picco.

I conducenti di veicoli non Tesla che usufruiscono della tariffa a consumo standard sostengono un costo superiore, compreso indicativamente tra 0,54 €/kWh e 0,69 €/kWh. Per questi utenti è tuttavia disponibile un piano di abbonamento (Tesla Supercharging Membership) proposto a 9,99 € al mese oppure a una tariffa forfettaria di 100 € all’anno, che equipara interamente i costi al kWh a quelli agevolati riservati ai clienti della casa americana.

Al fine di prevenire la congestione degli stalli e velocizzare il turnover delle postazioni, la rete applica rigorose penali di occupazione (idle fees): qualora la ricarica sia conclusa e il veicolo rimanga collegato per oltre cinque minuti, scatta una tariffa al minuto di 0,50 €/minuto, che sale a 1,00 €/minuto nel caso in cui la stazione risulti occupata al 100% della sua capacità.

Lista delle 108 stazioni Supercharger operative

La totalità dei 108 siti Supercharger attivi in Italia copre le tratte autostradali, le direttrici statali e i maggiori nodi di transito metropolitano:

N. Denominazione Stazione Ubicazione e Indirizzo Stradale Provincia / Regione 1 Adda Nord (Caravaggio) Autostrada A35 BreBeMi – Dir. Nord Caravaggio (BG) 2 Adda Sud (Caravaggio) Autostrada A35 BreBeMi – Dir. Sud Caravaggio (BG) 3 Affi Via San Pieretto 27 Affi (VR) 4 Afragola (Napoli North) Via Santa Maria la Nova 1 Afragola (NA) 5 Agrate Brianza Via Guglielmo Marconi 20 Agrate Brianza (MB) 6 Alessandria Via Vecchia Torino 20 Alessandria (AL) 7 Andora Via San Lazzaro 90 Andora (SV) 8 Aosta (A5 dir. Mont-Blanc) Località Autoporto 33 Pollein (AO) 9 Aosta (A5 dir. Torino) Località Autoporto 33 Pollein (AO) 10 Aosta (Off-Highway) Località Autoporto 33 Pollein (AO) 11 Arese Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11 Arese (MI) 12 Arezzo Località Battifolle 36T Arezzo (AR) 13 Avio Via del Lavoro 18 Avio (TN) 14 Barberino di Mugello Via Antonio Meucci snc Barberino di Mugello (FI) 15 Bardonecchia Autostrada A32 Torino-Bardonecchia KM 73 Bardonecchia (TO) 16 Boara Pisani Via Roma 90 Boara Pisani (PD) 17 Bologna (Casalecchio) Via Aldo Moro 64 Casalecchio di Reno (BO) 18 Borca di Cadore Via Roma 11 Borca di Cadore (BL) 19 Brennero Autostrada A22 al Passo del Brennero snc Brennero (BZ) 20 Brescia (Roncadelle) Via D’Antona e Biagi snc Roncadelle (BS) 21 Brescia 2 Via della Volta 185 Brescia (BS) 22 Bressanone Via Forch 2 Varna (BZ) 23 Brindisi West Strada Statale SS 7 Appia KM 712 Brindisi (BR) 24 Busto Arsizio Corso Sempione 194 (Mizar Park) Busto Arsizio (VA) 25 Carsoli Oricola Via Tiburtina Valeria KM 68,300 Oricola (AQ) 26 Catania North Via Salvatore Quasimodo 1 Gravina di Catania (CT) 27 Cavaglià Via Santhià 75 Cavaglià (BI) 28 Ceprano Via Caragno 27 Ceprano (FR) 29 Cerignola Via Manfredonia KM 3,600 Cerignola (FG) 30 Chivasso Via Peppino Impastato snc Chivasso (TO) 31 Conegliano Via San Giuseppe 25 Conegliano (TV) 32 Cuneo Via Guido Martino 8 Cuneo (CN) 33 Dalmine Strada Provinciale SP 525 Dalmine (BG) 34 Dorno Est Autostrada A7 Milano-Genova KM 33 Dorno (PV) 35 Dorno Ovest Autostrada A7 Milano-Genova KM 33 Dorno (PV) 36 Eboli Via Serracapilli snc Eboli (SA) 37 Fabro Via dei Pini 4 Fabro (TR) 38 Fano Via Luigi Einaudi 2/A Fano (PU) 39 Fidenza Via Federico Fellini snc Fidenza (PR) 40 Firenze (Sesto Fiorentino) Via Tevere 23 Sesto Fiorentino (FI) 41 Firenze-Campi Bisenzio Via San Quirico 165 Campi Bisenzio (FI) 42 Fiume Veneto Via Maestri del Lavoro 42 Fiume Veneto (PN) 43 Foiano della Chiana Via Enzo Ferrari 527 Foiano della Chiana (AR) 44 Forlì Piazzale della Cooperazione 2/3 Forlì (FC) 45 Forte dei Marmi Via Giovan Battista Vico 142 Forte dei Marmi (LU) 46 Genova North Via Romairone 10 Genova (GE) 47 Grandate Via Giacomo Leopardi 2 Grandate (CO) 48 Grosseto Via Ecuador snc Grosseto (GR) 49 Imperia Via Garessio 11 Imperia (IM) 50 L’Aquila Via dei Farnese 2 L’Aquila (AQ) 51 Lagonegro Viale Cristoforo Colombo 76 Lagonegro (PZ) 52 Livorno Via Gino Graziani 6 Livorno (LI) 53 Lodi (Pieve Fissiraga) Via Bocconi 1 Pieve Fissiraga (LO) 54 Magliano Sabina Via Flaminia KM 64 Magliano Sabina (RI) 55 Melegnano Via Dossetti 2, Località Francolino Carpiano (MI) 56 Mercato San Severino Via Bagnara 12 Mercato San Severino (SA) 57 Mestre Via Don Federico Tosatto 22 Mestre (VE) 58 Milano Carugate Strada Provinciale SP 208 KM 2 Carugate (MI) 59 Milano CityLife Piazza Arduino (Piano -1) Milano (MI) 60 Modena Strada Vignolese 1684 Modena (MO) 61 Mogliano Veneto Via Bonfadini 1 Mogliano Veneto (TV) 62 Moncalieri (Corso Savona) Corso Savona 69 Moncalieri (TO) 63 Mondovì Piazza Cerea snc Mondovì (CN) 64 Montenero di Bisaccia Strada Statale SS 16 Adriatica / C.da Padula Montenero di Bisaccia (CB) 65 Morano Calabro Località Campotenese snc Morano Calabro (CS) 66 Napoli West Via Vicinale Cupa Cintia 249/251 Napoli (NA) 67 Nola Via Boscofangone snc Nola (NA) 68 Noventa di Piave Via Rialto 13 Noventa di Piave (VE) 69 Occhiobello Via Eridania 36 Occhiobello (RO) 70 Olbia Via Ragazzi del ’99 snc Olbia (SS) 71 Oristano Via Dublino snc Oristano (OR) 72 Padova North Via Po 197 Padova (PD) 73 Palermo Via Pecoraino snc Palermo (PA) 74 Palmanova Strada Provinciale SP 126 KM 1 Aiello del Friuli (UD) 75 Palmi Contrada San Gaetano snc Palmi (RC) 76 Parma North Via Rocco Bormioli snc Parma (PR) 77 Perugia South Fermata Bus SULGA Montebello Le Querce Perugia (PG) 78 Piacenza 2 Via Federico Coppalati 6 Piacenza (PC) 79 Porto Sant’Elpidio Via dell’Economia 9 Porto Sant’Elpidio (FM) 80 Reggio Emilia Viale Rodolfo Morandi 16 Reggio Emilia (RE) 81 Rimini Via Caduti di Nassiriya 20 Rimini (RN) 82 Roma Aurelio Viale di Valle Aurelia 30 Roma (RM) 83 Roma North Via Alberto Lionello 201 Roma (RM) 84 Roma South West Via Salvatore Rebecchini 145 Roma (RM) 85 Ronchi dei Legionari Via Pietro Micca 8 Ronchi dei Legionari (GO) 86 Rovereto (Via del Garda) Via del Garda 175 Rovereto (TN) 87 Rovereto (Via per Marco) Via per Marco 16 Rovereto (TN) 88 San Benedetto del Tronto Via San Giovanni Scafa snc San Benedetto del Tronto (AP) 89 San Giovanni Teatino Via Pietro Nenni 280 San Giovanni Teatino (CH) 90 San Giuliano Milanese Via Po 12 San Giuliano Milanese (MI) 91 Sarzana (La Spezia) Via Variante Cisa 40 Sarzana (SP) 92 Serravalle Scrivia Via della Moda 1 Serravalle Scrivia (AL) 93 Settimo Torinese Via Torino 160 Settimo Torinese (TO) 94 Sondrio Strada Statale dello Stelvio KM 22,3 Forcola (SO) 95 Tarquinia Strada Statale SS 1 Via Aurelia KM 83 Tarquinia (VT) 96 Telgate Via Sandro Pertini 8 Telgate (BG) 97 Teramo Località Piano D’Accio snc Teramo (TE) 98 Torino Grugliasco Via Crea 10 Grugliasco (TO) 99 Torri di Quartesolo Via Brescia 20 Torri di Quartesolo (VI) 100 Trento Via Innsbruck 11 Trento (TN) 101 Udine (Martignacco) Via Antonio Bardelli 4 Martignacco (UD) 102 Vado Ligure Via Piave 114 Vado Ligure (SV) 103 Valli di Carnia Zona Industriale 1 Amaro (UD) 104 Varazze Via dei Cordari 12 Varazze (SV) 105 Verona (Via Belgio) Via Belgio 16 Verona (VR) 106 Verona (Viale Nazioni) Viale delle Nazioni 31 Verona (VR) 107 Vicolungo Piazza Santa Caterina snc Vicolungo (NO) 108 Vogogna Via Nazionale Dresio 180 Vogogna (VB)

(Articolo aggiornato al 28/09/2026)