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Tesla: ecco la mappa della presenza in Italia del colosso americano

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La presenza di Tesla in Italia comprende showroom e punti vendita, centri di assistenza, Mobile Service e una rete in continua espansione di stazioni Supercharger, accessibili in molti casi anche alle auto elettriche di altri marchi. Ecco la mappa aggiornata

Pubblicato il 28 set 2026
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La presenza industriale, commerciale e infrastrutturale di Tesla sul territorio italiano testimonia la progressiva maturazione del costruttore statunitense, passato dal ruolo di pioniere della trazione elettrica a quello di produttore automobilistico globale di grandi volumi. Fondata nel 2003 e salita alla ribalta con la prima generazione della Roadster, la società guidata da Elon Musk ha consolidato un modello operativo integrato e peculiare, che rifugge lo schema classico delle concessionarie terze per puntare su canali proprietari di vendita diretta, centri di assistenza dedicati e una rete proprietaria di ricarica ad alta potenza.

L’evoluzione dell’azienda è rimasta strettamente legata al profilo pubblico del suo amministratore delegato. Tra la fine del 2024 e la prima parte del 2025, Elon Musk ha assunto la guida del Department of Government Efficiency (DOGE) nell’amministrazione statunitense; l’incarico si è tuttavia esaurito nel corso del 2025 in concomitanza con crescenti divergenze sulle politiche fiscali relative alla mobilità elettrica e sull’imposizione dei dazi commerciali internazionali. Rientrato a tempo pieno nel governo operativo di Tesla, Musk ha impresso una rinnovata accelerazione ai programmi incentrati sull’efficienza produttiva, sull’infrastruttura di guida autonoma con il programma Robotaxi e Cybercab, sulla robotica e sullo sviluppo della piattaforma veicolare di nuova generazione.

Andamento delle vendite: volumi mondiali e immatricolazioni in Italia

Il quadro commerciale di Tesla ha registrato una marcata evoluzione nel corso dell’ultimo biennio. Nel 2024 la casa automobilistica aveva chiuso l’esercizio con circa 1,79 milioni di veicoli consegnati nel mondo. Nel 2025 i volumi globali hanno subito una contrazione dell’8,6%, scendendo a 1.636.129 consegne a fronte di 1.654.667 veicoli prodotti, a causa della forte concorrenza dei produttori cinesi, dell’invecchiamento temporaneo di alcune linee e dell’attesa per i restyling di metà ciclo. Le previsioni diffuse all’inizio del 2025, che stimavano un target produttivo di oltre 2,07 milioni di unità, sono state progressivamente corrette verso il basso alla luce dell’effettivo andamento dei mercati europei e asiatici.

Il primo semestre del 2026 ha tuttavia evidenziato un’inversione di tendenza: la produzione globale è salita a 860.144 veicoli (408.386 unità nel primo trimestre e 451.758 nel secondo) e le consegne hanno raggiunto le 838.149 unità (358.023 nel Q1 e 480.126 nel Q2, con un balzo trimestrale del 25% su base annua), portando le consegne cumulative storiche del marchio a superare la soglia dei 9,2 milioni di veicoli.

Orizzonte TemporaleProduzione Globale (unità)Consegne Globali (unità)Variazione e Note di Mercato
Anno 2024 (Consolidato)1.773.4431.789.226Picco dei volumi prima della riorganizzazione
Anno 2025 (Consolidato)1.654.6671.636.129Flessione globale dell’8,6% nelle consegne
Q1 2026408.386358.023+6,3% su base annua rispetto al Q1 2025
Q2 2026451.758480.126+25,0% su base annua rispetto al Q2 2025
Semestre 1 2026 (Totale)860.144838.149+16,3% di consegne nel cumulato semestrale

Nel panorama automobilistico italiano, il mercato dei veicoli a batteria pura (BEV) ha mostrato una trasformazione strutturale della domanda. Se nel 2024 Model 3 e Model Y occupavano stabilmente i primi due gradini del podio nazionale (rispettivamente con 7.943 e 7.435 unità immatricolate), il 2025 ha visto Model 3 difendere la leadership con 7.114 esemplari, mentre Model Y è scesa al terzo posto con 5.676 unità, preceduta dalla citycar Leapmotor T03 con 6.242 immatricolazioni.

Nel corso del 2026 l’espansione dei segmenti urbani d’accesso ha ridisegnato i vertici della classifica: nei primi sei mesi dell’anno la Model Y si è posizionata al terzo posto complessivo tra le vetture elettriche con 4.160 immatricolazioni, mentre la Model 3 ha conquistato il quinto posto con 3.698 unità registrate, confermandosi comunque le due berline e SUV di riferimento per la fascia media e superiore del mercato italiano.

ModelloImmatricolazioni Italia 2024Immatricolazioni Italia 2025Immatricolazioni Semestre 1 2026
Tesla Model 37.943 unità (1ª BEV)7.114 unità (1ª BEV)3.698 unità (5ª BEV)
Tesla Model Y7.435 unità (2ª BEV)5.676 unità (3ª BEV)4.160 unità (3ª BEV)

Tesla in Italia: quanti e quali sono i Tesla Store

La struttura commerciale di Tesla nel paese si basa su una rete proprietaria articolata tra showroom urbani e complessi polifunzionali integrati denominati Tesla Center, dove si concentrano vendita, logistica di consegna e assistenza tecnica. Dopo l’apertura del primo storico punto vendita a Milano nel 2019, la geografia della rete fisica è andata incontro a una razionalizzazione mirata a ottimizzare i flussi logistici verso strutture più ampie e funzionali alla movimentazione dei veicoli.

Nel giugno 2025 la società ha chiuso in via definitiva lo showroom di piazza Gae Aulenti a Milano, redistribuendo il presidio lombardo su poli a maggiore capacità di stoccaggio e consegna come lo spazio dedicato all’interno del lifestyle center Merlata Bloom a Milano e i Tesla Center di Peschiera Borromeo e Vittuone. La rete commerciale di Tesla in Italia conta 14 sedi operative, distribuite nelle principali direttrici e aree metropolitane.

Sede UfficialeRegioneTipologia PresidioIndirizzo Sede
Bergamo-LallioLombardiaTesla ShowroomVia Provinciale 44, Lallio (BG)
BolognaEmilia-RomagnaTesla CenterVia Giovanni Elkan 3, Bologna (BO)
BolzanoTrentino-Alto AdigeTesla ShowroomVia Luigi Galvani 40B, Bolzano (BZ)
Brescia CastenedoloLombardiaTesla CenterVia Brescia 36 (KM 236), Castenedolo (BS)
Caserta (Marcianise)CampaniaTesla CenterViale Carlo III di Borbone 7, Marcianise (CE)
FirenzeToscanaTesla CenterVia Arturo Ferrarin 34, Firenze (FI)
Milano LinateLombardiaTesla CenterVia Liguria 23, Peschiera Borromeo (MI)
Milano Merlata BloomLombardiaTesla ShowroomVia Triboniano 256, Milano (MI)
Milano VittuoneLombardiaTesla CenterVia Vincenzo Bellini 1, Vittuone (MI)
PadovaVenetoTesla CenterVia Portogallo 11, Padova (PD)
Roma NordLazioTesla ShowroomVia Carlo Emery 145, Roma (RM)
Roma SudLazioTesla ShowroomVia Laurentina 865, Roma (RM)
TorinoPiemonteTesla CenterStrada di Settimo 234, Torino (TO)
VeronaVenetoTesla CenterViale delle Nazioni 31, Verona (VR)

Queste sedi consentono di effettuare prove su strada dei modelli in gamma, configurare le vetture tramite terminali digitali con il supporto del personale di vendita e completare le procedure di immatricolazione e ritiro del mezzo.

Quanti e quali sono i Tesla Service Centers

La gestione dell’assistenza post-vendita e delle riparazioni specializzate è affidata a una catena di strutture tecniche di proprietà diretta dell’azienda. Per gli interventi che richiedono attrezzature pesanti, ponti di sollevamento e interventi strutturali su carrozzeria e pacchi batteria ad alta tensione, sono operativi sul territorio nazionale 9 Tesla Service Center ufficiali, ciascuno dei quali dispone di una centrale operativa per l’assistenza stradale h24.

Centro di AssistenzaRegioneSede OperativaSupporto Stradale
Tesla Service Center BolognaEmilia-RomagnaVia Giovanni Elkan 3, Bologna (BO)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center BresciaLombardiaVia Brescia 36, Castenedolo (BS)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center CasertaCampaniaViale Carlo III di Borbone 7, Marcianise (CE)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center FirenzeToscanaVia Arturo Ferrarin 34, Firenze (FI)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center Milano LinateLombardiaVia Liguria 23, Peschiera Borromeo (MI)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center PadovaVenetoVia Portogallo 11, Padova (PD)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center RomaLazioVia Carlo Emery 145, Roma (RM)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center TorinoPiemonteStrada di Settimo 234, Torino (TO)Roadside Assistance attivo
Tesla Service Center VeronaVenetoViale delle Nazioni 31, Verona (VR)Roadside Assistance attivo

L’infrastruttura di officina è affiancata dal servizio di officina mobile denominato Tesla Mobile Service. Tale modello organizzativo prevede l’impiego di una flotta di veicoli allestiti affidati a tecnici specializzati che raggiungono direttamente il domicilio o il posto di lavoro del proprietario. Attraverso la diagnostica remota via cloud e l’architettura telematica dei veicoli, i tecnici itineranti sono in grado di risolvere fino all’80% degli interventi ordinari – tra cui la regolazione e sostituzione di componenti dell’abitacolo, maniglie, gruppi ottici, filtri, sensori e parti dell’elettronica di bordo – evitando al cliente la necessità di recarsi fisicamente presso un centro di assistenza.

video walk through

Immagine Tesla

I Tesla Supercharger in Italia

L’infrastruttura di ricarica ad alta potenza rappresenta l’elemento cardine della strategia di penetrazione di Tesla nei mercati europei. Tra il 2025 e il 2026 la rete dei Supercharger in Italia ha conosciuto un incremento quantitativo e qualitativo: con l’apertura della stazione di Busto Arsizio presso il polo commerciale Mizar Park a fine novembre 2025, la rete italiana ha tagliato lo storico traguardo dei 1.000 stalli di ricarica attivi sul territorio nazionale. L’infrastruttura conta 108 stazioni Supercharger distribuite lungo la penisola e le isole maggiori.

Dal punto di vista tecnologico, oltre il 75% degli stalli installati in Italia appartiene agli standard V3 e V4 con erogazione fino a 250 kW e oltre in corrente continua (DC), consentendo ai veicoli compatibili di recuperare fino a 275 chilometri di autonomia in circa 15 minuti di sosta. L’introduzione delle colonnine di generazione V4 ha portato cavi di connessione più estesi e terminali predisposti per agevolare l’allaccio di veicoli dotati di sportelli di ricarica in posizioni non standard.

Il modello di fruizione ha esteso l’interoperabilità della rete, aprendo la maggior parte delle stazioni italiane alle vetture elettriche di altri costruttori dotate di presa CCS Combo 2. Gli automobilisti alla guida di veicoli terzi possono effettuare il rifornimento installando l’applicazione per smartphone di Tesla e attivando la sessione mediante la voce dedicata, con addebito diretto sullo strumento di pagamento registrato.

La politica tariffaria applicata nei Supercharger varia in base all’hub e all’orario della sessione, con una suddivisione dei costi tra ore di punta (on-peak, indicativamente concentrate nella fascia 16:00-20:00) e ore non di punta (off-peak, applicate nel resto della giornata e durante la notte). Per i possessori di autovetture Tesla le tariffe oscillano mediamente tra 0,30 €/kWh e 0,42 €/kWh nei periodi a bassa intensità, salendo a circa 0,47–0,52 €/kWh nelle finestre di picco.

I conducenti di veicoli non Tesla che usufruiscono della tariffa a consumo standard sostengono un costo superiore, compreso indicativamente tra 0,54 €/kWh e 0,69 €/kWh. Per questi utenti è tuttavia disponibile un piano di abbonamento (Tesla Supercharging Membership) proposto a 9,99 € al mese oppure a una tariffa forfettaria di 100 € all’anno, che equipara interamente i costi al kWh a quelli agevolati riservati ai clienti della casa americana.

Al fine di prevenire la congestione degli stalli e velocizzare il turnover delle postazioni, la rete applica rigorose penali di occupazione (idle fees): qualora la ricarica sia conclusa e il veicolo rimanga collegato per oltre cinque minuti, scatta una tariffa al minuto di 0,50 €/minuto, che sale a 1,00 €/minuto nel caso in cui la stazione risulti occupata al 100% della sua capacità.

Lista delle 108 stazioni Supercharger operative

La totalità dei 108 siti Supercharger attivi in Italia copre le tratte autostradali, le direttrici statali e i maggiori nodi di transito metropolitano:

N.Denominazione StazioneUbicazione e Indirizzo StradaleProvincia / Regione
1Adda Nord (Caravaggio)Autostrada A35 BreBeMi – Dir. NordCaravaggio (BG)
2Adda Sud (Caravaggio)Autostrada A35 BreBeMi – Dir. SudCaravaggio (BG)
3AffiVia San Pieretto 27Affi (VR)
4Afragola (Napoli North)Via Santa Maria la Nova 1Afragola (NA)
5Agrate BrianzaVia Guglielmo Marconi 20Agrate Brianza (MB)
6AlessandriaVia Vecchia Torino 20Alessandria (AL)
7AndoraVia San Lazzaro 90Andora (SV)
8Aosta (A5 dir. Mont-Blanc)Località Autoporto 33Pollein (AO)
9Aosta (A5 dir. Torino)Località Autoporto 33Pollein (AO)
10Aosta (Off-Highway)Località Autoporto 33Pollein (AO)
11AreseVia Giuseppe Eugenio Luraghi 11Arese (MI)
12ArezzoLocalità Battifolle 36TArezzo (AR)
13AvioVia del Lavoro 18Avio (TN)
14Barberino di MugelloVia Antonio Meucci sncBarberino di Mugello (FI)
15BardonecchiaAutostrada A32 Torino-Bardonecchia KM 73Bardonecchia (TO)
16Boara PisaniVia Roma 90Boara Pisani (PD)
17Bologna (Casalecchio)Via Aldo Moro 64Casalecchio di Reno (BO)
18Borca di CadoreVia Roma 11Borca di Cadore (BL)
19BrenneroAutostrada A22 al Passo del Brennero sncBrennero (BZ)
20Brescia (Roncadelle)Via D’Antona e Biagi sncRoncadelle (BS)
21Brescia 2Via della Volta 185Brescia (BS)
22BressanoneVia Forch 2Varna (BZ)
23Brindisi WestStrada Statale SS 7 Appia KM 712Brindisi (BR)
24Busto ArsizioCorso Sempione 194 (Mizar Park)Busto Arsizio (VA)
25Carsoli OricolaVia Tiburtina Valeria KM 68,300Oricola (AQ)
26Catania NorthVia Salvatore Quasimodo 1Gravina di Catania (CT)
27CavagliàVia Santhià 75Cavaglià (BI)
28CepranoVia Caragno 27Ceprano (FR)
29CerignolaVia Manfredonia KM 3,600Cerignola (FG)
30ChivassoVia Peppino Impastato sncChivasso (TO)
31ConeglianoVia San Giuseppe 25Conegliano (TV)
32CuneoVia Guido Martino 8Cuneo (CN)
33DalmineStrada Provinciale SP 525Dalmine (BG)
34Dorno EstAutostrada A7 Milano-Genova KM 33Dorno (PV)
35Dorno OvestAutostrada A7 Milano-Genova KM 33Dorno (PV)
36EboliVia Serracapilli sncEboli (SA)
37FabroVia dei Pini 4Fabro (TR)
38FanoVia Luigi Einaudi 2/AFano (PU)
39FidenzaVia Federico Fellini sncFidenza (PR)
40Firenze (Sesto Fiorentino)Via Tevere 23Sesto Fiorentino (FI)
41Firenze-Campi BisenzioVia San Quirico 165Campi Bisenzio (FI)
42Fiume VenetoVia Maestri del Lavoro 42Fiume Veneto (PN)
43Foiano della ChianaVia Enzo Ferrari 527Foiano della Chiana (AR)
44ForlìPiazzale della Cooperazione 2/3Forlì (FC)
45Forte dei MarmiVia Giovan Battista Vico 142Forte dei Marmi (LU)
46Genova NorthVia Romairone 10Genova (GE)
47GrandateVia Giacomo Leopardi 2Grandate (CO)
48GrossetoVia Ecuador sncGrosseto (GR)
49ImperiaVia Garessio 11Imperia (IM)
50L’AquilaVia dei Farnese 2L’Aquila (AQ)
51LagonegroViale Cristoforo Colombo 76Lagonegro (PZ)
52LivornoVia Gino Graziani 6Livorno (LI)
53Lodi (Pieve Fissiraga)Via Bocconi 1Pieve Fissiraga (LO)
54Magliano SabinaVia Flaminia KM 64Magliano Sabina (RI)
55MelegnanoVia Dossetti 2, Località FrancolinoCarpiano (MI)
56Mercato San SeverinoVia Bagnara 12Mercato San Severino (SA)
57MestreVia Don Federico Tosatto 22Mestre (VE)
58Milano CarugateStrada Provinciale SP 208 KM 2Carugate (MI)
59Milano CityLifePiazza Arduino (Piano -1)Milano (MI)
60ModenaStrada Vignolese 1684Modena (MO)
61Mogliano VenetoVia Bonfadini 1Mogliano Veneto (TV)
62Moncalieri (Corso Savona)Corso Savona 69Moncalieri (TO)
63MondovìPiazza Cerea sncMondovì (CN)
64Montenero di BisacciaStrada Statale SS 16 Adriatica / C.da PadulaMontenero di Bisaccia (CB)
65Morano CalabroLocalità Campotenese sncMorano Calabro (CS)
66Napoli WestVia Vicinale Cupa Cintia 249/251Napoli (NA)
67NolaVia Boscofangone sncNola (NA)
68Noventa di PiaveVia Rialto 13Noventa di Piave (VE)
69OcchiobelloVia Eridania 36Occhiobello (RO)
70OlbiaVia Ragazzi del ’99 sncOlbia (SS)
71OristanoVia Dublino sncOristano (OR)
72Padova NorthVia Po 197Padova (PD)
73PalermoVia Pecoraino sncPalermo (PA)
74PalmanovaStrada Provinciale SP 126 KM 1Aiello del Friuli (UD)
75PalmiContrada San Gaetano sncPalmi (RC)
76Parma NorthVia Rocco Bormioli sncParma (PR)
77Perugia SouthFermata Bus SULGA Montebello Le QuercePerugia (PG)
78Piacenza 2Via Federico Coppalati 6Piacenza (PC)
79Porto Sant’ElpidioVia dell’Economia 9Porto Sant’Elpidio (FM)
80Reggio EmiliaViale Rodolfo Morandi 16Reggio Emilia (RE)
81RiminiVia Caduti di Nassiriya 20Rimini (RN)
82Roma AurelioViale di Valle Aurelia 30Roma (RM)
83Roma NorthVia Alberto Lionello 201Roma (RM)
84Roma South WestVia Salvatore Rebecchini 145Roma (RM)
85Ronchi dei LegionariVia Pietro Micca 8Ronchi dei Legionari (GO)
86Rovereto (Via del Garda)Via del Garda 175Rovereto (TN)
87Rovereto (Via per Marco)Via per Marco 16Rovereto (TN)
88San Benedetto del TrontoVia San Giovanni Scafa sncSan Benedetto del Tronto (AP)
89San Giovanni TeatinoVia Pietro Nenni 280San Giovanni Teatino (CH)
90San Giuliano MilaneseVia Po 12San Giuliano Milanese (MI)
91Sarzana (La Spezia)Via Variante Cisa 40Sarzana (SP)
92Serravalle ScriviaVia della Moda 1Serravalle Scrivia (AL)
93Settimo TorineseVia Torino 160Settimo Torinese (TO)
94SondrioStrada Statale dello Stelvio KM 22,3Forcola (SO)
95TarquiniaStrada Statale SS 1 Via Aurelia KM 83Tarquinia (VT)
96TelgateVia Sandro Pertini 8Telgate (BG)
97TeramoLocalità Piano D’Accio sncTeramo (TE)
98Torino GrugliascoVia Crea 10Grugliasco (TO)
99Torri di QuartesoloVia Brescia 20Torri di Quartesolo (VI)
100TrentoVia Innsbruck 11Trento (TN)
101Udine (Martignacco)Via Antonio Bardelli 4Martignacco (UD)
102Vado LigureVia Piave 114Vado Ligure (SV)
103Valli di CarniaZona Industriale 1Amaro (UD)
104VarazzeVia dei Cordari 12Varazze (SV)
105Verona (Via Belgio)Via Belgio 16Verona (VR)
106Verona (Viale Nazioni)Viale delle Nazioni 31Verona (VR)
107VicolungoPiazza Santa Caterina sncVicolungo (NO)
108VogognaVia Nazionale Dresio 180Vogogna (VB)

(Articolo aggiornato al 28/09/2026)

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Pierluigi Sandonnini
Ho una formazione ibrida, tecnologica e umanistica. Nuove tecnologie I&CT e trasformazione digitale sono i miei principali campi di interesse. Ho iniziato a lavorare nella carta stampata, mi sono fatto le ossa al Corriere delle Telecomunicazioni negli anni a cavallo del Duemila. Collaboro con Digital360 dal 2020

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