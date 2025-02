Tensive: la scaleup biomedica milanese chiude un round da 14 milioni di euro

Tensive, scaleup biomedica specializzata in protesi al seno per pazienti oncologiche, ha chiuso un round di Serie A di 14 milioni di euro guidato da Panakes Partners, a cui hanno partecipato il fondo di investimento Eic (finanziato dall’European Innovation Council), insieme ad altri investitori istituzionali e angel investors. Contestualmente Sanjay Kakkar assume il ruolo di CEO di Tensive Srl.

Come è nata e cosa fa Tensive

Tensive S.r.l. è stata fondata nel 2012 con la missione di offrire alle sopravvissute al cancro al seno la possibilità di una ricostruzione naturale e alle pazienti che richiedono un aumento del seno un risultato clinico ed estetico migliore attraverso lo sviluppo di impianti bio-assorbibili proprietari e innovativi.

Cosa fa Panakès Partners SGR

Panakès Partners è una società di Venture Capital, con sede a Milano, che investe nelle aziende e nei team più ambiziosi che sviluppano tecnologie e prodotti rivoluzionari nel campo delle scienze della vita con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Fondata nel 2016 da Fabrizio Landi, Alessio Beverina e Diana Saraceni, ha 250 milioni di euro sotto gestione.

EIC Accelerator per le startup

L’altro investitore, EIC Accelerator, offre a startup e PMI sovvenzioni fino a €2,5 milioni combinate con investimenti azionari tramite il Fondo EIC che vanno da €0,5 a €15 milioni. Oltre al supporto finanziario, tutti i progetti beneficiano di una gamma di Servizi di Accelerazione del Business che forniscono accesso a esperti leader, aziende, investitori e attori dell’ecosistema.

I commenti al round

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Panakès come investitore principale insieme a EIC, CDP, Recomec e altri investitori – ha dichiarato Alberto Cantaluppi, MD, Chief Medical Officer e co-fondatore – e apprezziamo la fiducia che hanno dimostrato nella nostra visione e capacità. L’aggiunta di Sanjay Kakkar al team è un passo significativo in avanti poiché porta una vasta esperienza nello sviluppo di aziende nel campo delle scienze della vita che sarà essenziale per spingere Tensive verso i suoi obiettivi,”

“Siamo entusiasti di guidare questo round di finanziamento Serie A per Tensive – ha detto Diana Saraceni, fondatore e Managing Partner di Panakès Partners – la cui innovazione e visione stanno trasformando il panorama della salute delle donne. La sua tecnologia rivoluzionaria ha il potere di fare una differenza profonda nella vita dei sopravvissuti al cancro al seno in tutto il mondo. È un vero privilegio supportare soluzioni che creano un impatto duraturo e significativo per i pazienti offrendo al contempo il potenziale per significativi ritorni finanziari per gli investitori. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con il team di Tensive mentre affrontiamo questo viaggio di sviluppo, crescita ed espansione globale,”

“Questo round di finanziamento – ha aggiunto Alessandro Tocchio, PhD, Chief Strategy Officer e co-fondatore – è una pietra miliare verso la realizzazione del potenziale della tecnologia rivoluzionaria di Tensive. I fondi Series A permetteranno all’azienda di completare uno studio clinico cruciale per valutare la sicurezza e le prestazioni del prodotto principale dell’azienda, REGENERA, in pazienti sottoposti a chirurgia ricostruttiva dopo lumpectomia per lesioni mammarie maligne”.

L’azienda ha recentemente annunciato l’avvio dello studio REGENERA coinvolgendo i principali centri di chirurgia del cancro al seno in Italia e Spagna.

“Questa iniezione di capitale e l’importante aggiunta al team di leadership – ha detto Valentina Morigi, Chief Financial Officer e co-fondatrice – portano risorse ed esperienze fondamentali che saranno cruciali per la crescita di Tensive. Questo voto di fiducia dai nostri investitori esistenti e nuovi è cruciale per noi per continuare a lavorare verso la nostra missione di migliorare la qualità della vita dei sopravvissuti al cancro al seno ripristinando il loro seno naturale”.

Chi è Sanjay Kakkar, nuovo CEO di Tensive

Sanjay Kakkar, il nuovo Amministratore Delegato, è un imprenditore nel settore biotech e medtech con 30 anni di esperienza in imprese multinazionali, nella fase iniziale e in rapida crescita. Ha una lunga esperienza nella creazione di aziende innovative nelle industrie delle scienze della vita in Europa, Asia e Stati Uniti e nell’avanzamento di nuove tecnologie per il miglioramento della salute umana. Prima di unirsi a Tensive, è stato CEO presso Tranquis (dove continua come Presidente), Peptilogics, Armetheon e Trigen (che ha anche co-fondato), ed è stato fondatore e presidente di Jai Medica. Prima di diventare un imprenditore seriale delle Life Science, ha ricoperto ruoli di R&S presso Pharmacia (ora Pfizer) e Novartis. Sanjay ha conseguito la laurea in medicina presso il King’s College, Università di Londra, un master in gestione sanitaria presso l’Università di Harvard e un master in cardiologia preventiva presso l’Imperial College. E’ nato e cresciuto nel Regno Unito e ha lavorato nel Regno Unito, in Italia, in Germania, in India e negli Stati Uniti.

“Le proprietà uniche di REGENERA promettono incredibilmente di introdurre una nuova classe di impianti bio-assorbibili che offrono potenzialmente un’opzione facile da usare, efficace e pratica per gestire le malattie del seno dopo la lumpectomia, fornendo alla fine una forma e una sensazione naturali del seno in una procedura a singolo passaggio, minimamente invasiva e potenzialmente a risparmio di costi,” ha detto Sanjay Kakkar, CEO. “Sono davvero entusiasta di lavorare a stretto contatto con un gruppo di innovatori all’avanguardia e investitori leader per sfruttare questa potente tecnologia e fornire ai sopravvissuti al cancro al seno e ai professionisti sanitari un nuovo importante dispositivo medico per affrontare un enorme bisogno clinico non soddisfatto”.