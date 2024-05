La SRL Semplificata (SRLS) piace. Secondo i dati di Unioncamere-Infocamere aumentano del 10% l’anno e sono quasi 400mila. Tra i 2022 e il 2023 c’è stato un vero e proprio boom: + 44%. Ma conviene sempre dare a una nuova impresa la forma di SRLS? È sempre una buona soluzione quando si vuole fondare una startup? Quando addirittura è meglio evitarla?

Vediamo i limiti della SRL Semplificata e quando conviene valutare altre forme societarie nel momento in cui si decide di avviare una nuova attività imprenditoriale.

SRL Semplificata (SRLS), che cos’è

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS) è una forma di società introdotta in Italia nel 2012 con l’obiettivo di facilitare la creazione di nuove imprese, in particolare da parte di giovani imprenditori e di startup. Come abbiamo visto, negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale andando a sostituire numerose ditte individuali.

Chiunque può costituire una SRL Semplificata o esserne socio, a patto che abbia raggiunto la maggiore età I soci di una SRLS possono essere però solo persone fisiche e non giuridiche. È ammessa la partecipazione a soci stranieri e non residenti in Italia.

Sicuramente è una buona soluzione per chi vuole cominciare ad avviare un’impresa con pochi costi e in maniera semplice, magari nella fase di test. E lo abbiamo già visto in un altro nostro articolo, che puoi leggere qui.

Come costitutire una SRL Semplificata

La costituzione di una Società a Responsabilità Limitata Semplificata (SRLS) prevede una serie di passaggi

Compilazione dell’atto costitutivo e dello statuto: Questi documenti sono standardizzati e non personalizzabili. Se si modifica lo statuto, non sarà più possibile costituire una SRLS, ma solo una SRL ordinaria Deposito del capitale sociale: Il capitale sociale deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione Firma del notaio: È necessario ottenere la firma del notaio per la costituzione della società Invio della Comunicazione Unica d’Impresa: Infine, il notaio deve inviare la Comunicazione Unica d’Impresa, iscrivendo la società al Registro delle Imprese

Ovviamente anche la costituzione di una SRLS comporta anche alcuni costi, tra cui l’imposta di registro, l’imposta di bollo, i diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, e l’onorario del notaio

SRLS, quali limiti ha?

Ma la SRL Semplificata non va sempre bene. Ecco i principali limiti:

I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche

L’atto costitutivo e lo statuto sono standard e non possono essere modificati

Il capitale sociale minimo è di 1 euro mentre il capitale massimo non può superare 9.999 euro.

Il capitale deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione

Non possono essere conferiti beni e/o servizi

Quando la SRLS non conviene per una startup

Sebbene la SRLS offra costi ridotti per la sua costituzione, presenta alcune limitazioni strutturali che la rendono meno flessibile rispetto alla SRL ordinaria. Queste limitazioni possono rendere la SRLS meno adatta per alcune startup.

Ad esempio, se la startup prevede di avere un capitale sociale superiore a 9.999 euro, o se prevede di avere società come soci, o se necessita di un atto costitutivo o uno statuto personalizzato, potrebbe essere più conveniente optare per una SRL ordinaria sin dall’inizio, per evitarlo di doverlo fare in un momento successivo attraverso un nuovo atto notarile.

Inoltre, se la startup ha bisogno di agevolazioni o altre provvidenze previste da normative speciali che richiedono l’introduzione di clausole ad hoc negli atti costitutivi e negli statuti, la SRLS potrebbe non essere la scelta migliore.