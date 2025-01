Comunicazione interna, engagement ed equità nei bonus: cosa fare quando la startup cresce

Quando si esegue un’analisi dell’engagement dei dipendenti con strumenti come Culture Amp, un feedback comune è che i dirigenti e il management spesso faticano a comunicare una visione chiara dell’azienda.

Culture Amp è una piattaforma tecnologica che si concentra sull’analisi dell’engagement dei dipendenti e sulla cultura aziendale. Fornisce strumenti per raccogliere feedback dai dipendenti attraverso sondaggi e analisi, aiutando le aziende a comprendere meglio le dinamiche interne e a migliorare la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti. La piattaforma offre anche funzionalità per la gestione delle prestazioni e lo sviluppo del personale, supportando le organizzazioni nel creare ambienti di lavoro più inclusivi e produttivi.

Il problema della comunicazione e dell’angagment: cosa fare

La difficoltà di comunicare la visione dell’azienda e avere un buon engagement è un problema che si manifesta solitamente quando l’azienda cresce. Nelle organizzazioni più piccole, i fondatori possono mantenere relazioni personali e condividere aggiornamenti in modo naturale, ma man mano che si cresce, è necessario adottare rituali di comunicazione scalabili e metodologie dall’alto verso il basso (con un tocco personale).

Ecco alcuni modi per raggiungere questo obiettivo: riunioni plenarie ricorrenti; viaggi tra gli uffici per sessioni in presenza; aggiornamenti mensili/trimestrali tramite newsletter.



Non si tratta di come comunichi, ma di riconoscere che man mano che la tua azienda cresce, una comunicazione chiara e genuina diventa essenziale.

L’equità di trattamento: la valutazione per i bonus

Un altro tema che si presenta quando l’azienda cresce è l’equità di trattamento. È comune per un responsabile di area rivedere il rapporto trimestrale sui bonus e notare una variabilità significativa tra i team, anche quando i KPI quantitativi sono simili. Come è possibile?

La soggettività nella valutazione di un team manager gioca un ruolo chiave. Se un leader è eccessivamente generoso, c’è il rischio che i team più deboli possano essere sovracompensati , mentre i team più forti potrebbero essere sottocompensati.

Questo influisce anche sulla gestione delle prestazioni. Un manager indulgente potrebbe trattenere membri del team con prestazioni insufficienti, portando a problemi a lungo termine. Pertanto, come dirigente di livello C, tieni sotto controllo queste dinamiche e collabora con il tuo team per mitigare questi rischi e garantire equità in tutta l’organizzazione.

Strategie di comunicazione e dinamiche dei team

La crescita di un’azienda richiede un adattamento delle strategie di comunicazione per mantenere l’engagement dei dipendenti e garantire equità nella gestione delle prestazioni.

È fondamentale che i dirigenti sviluppino metodi di comunicazione efficaci e monitorino attentamente le dinamiche dei team per evitare squilibri e problemi a lungo termine. Una collaborazione stretta con il team delle risorse umane è essenziale per affrontare queste sfide e promuovere un ambiente di lavoro equo e produttivo.