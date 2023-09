Recivu: una startup fiorentina aiuta a conservare gli scontrini senza stamparli

Fondata quest’anno a Firenze con lo scopo di eliminare il consumo di carta per la stampa di scontrini, la startup Recivu ha già ottenuto alcuni riconoscimenti. Ecco come aiuta utenti ed esercenti

Per chi vuole mettere ordine nel proprio portafoglio sbarazzandosi dei pezzi di carta, ma anche per gli esercenti che stanno alla cassa, è nata a Firenze la startup Recivu, il cui scopo è eliminare il consumo di carta per la stampa di scontrini. Di recente GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal, ha riconosciuto una speciale menzione del valore di 1.000€ a Recivu durante DigithON 2023, maratona digitale italiana conclusasi ieri a Bisceglie.

Come nasce e cosa fa Recivu

Nata nel 2023 a Scandicci (Firenze), dall’idea di Dariush Haghighi Tajvar, che ne è anche il CEO, questa startup che fa leva sul digitale per ridurre l’impatto ambientale, si è distinta tra le oltre 100 che hanno preso parte alla competition, per essere quella più in linea con i valori di GoBeyond, ovvero innovare in modo responsabile e sostenibile, trasformando la società e migliorando la vita delle persone.

Lo scopo di Recivu, che ha come motto “paperless is more”, è quello di eliminare il consumo di carta per la stampa di scontrini, offrendo un sistema di invio e conservazione digitale automatica con l’obbiettivo di trasformare quello che prima era un semplice rifiuto in uno strumento utile per poter ottimizzare l’esperienza dei clienti.

Come funziona Recivu per l’utente

Si tratta di un’app che consente di ricevere gli scontrini direttamente sullo smartphone: così si elimina il caos degli scontrini cartacei e si tiene tutto perfettamente organizzato.

Ecco cosa deve fare chi utilizza questa applicazione: -Scaricare l’app sullo smartphone, creare il proprio account e collegare la propria carta in tutta sicurezza.

-Dopo ogni acquisto l’utente riceverà automaticamente lo scontrino digitale sull’app da conservare in modo facile e sicuro direttamente sullo smartphone. 3 -L’utente può approfittare degli sconti e delle offerte personalizzate nei negozi convenzionati a Recivu per fare acquisti. Il vantaggio per gli esercenti Toscana Recivu offre vantaggi sia al consumatore finale che al negoziante. Permette infatti di eliminare gli scontrini cartacei, ricevendo in maniera automatica lo scontrino digitale semplicemente pagando con carta Visa o Mastercard in qualunque negozio. Per quanto riguarda gli esercenti, Recivu consente di inviare lo scontrino digitalmente, fornendo al negoziante dati utili per migliorare la propria attività e la possibilità di inviare promozioni in app ai clienti.

Recivu verrà inserita direttamente tra le startup che verranno valutate dalla giuria della call for ideas di GoBeyond, che si chiuderà entro il prossimo 31 ottobre, saltando quindi la fase iniziale di screening.

Recivu fa anche parte delle 20 startup che parteciperanno a “Tecnologie per transizione 4.0” e “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità”, i due nuovi programmi di accelerazione di “Bravo Innovation Hub”, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative.