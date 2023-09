Apre la quarta edizione di Call4INNOVIT, call per PMI innovative del Centro Innovazione Italiano presso Innovit, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. Selezionerà 15 PMI della space economy per un percorso di accelerazione a San Francisco

Apre la quarta edizione di Call4INNOVIT: è dedicata a soluzioni per l’aerospazio la nuova call per PMI innovative del Centro Innovazione Italiano presso Innovit, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco.

È possibile candidare la propria idea entro il 4 di ottobre sul sito ufficiale della call.

Parallelamente all’avvio della nuova edizione di CALL4INNOVIT, l’11 settembre sbarcheranno a San Francisco le startup e PMI selezionate nella precedente edizione, dedicata a Climate, Green Energy e Food Tech, che potranno così entrare nel vivo dell’esperienza di accelerazione, beneficiando di interazioni dirette con mentori provenienti da Big Tech, venture capitalist, professori di università americane e dal qualificato team di INNOVIT.

Che cosa fa INNOVIT

INNOVIT è un’iniziativa strategica del Governo italiano per la promozione dell’innovazione del Sistema Paese negli Stati Uniti. La sua missione è di essere stimolo per idee e iniziative imprenditoriali innovative, catalizzatore di progetti innovativi “cross border” e acceleratore per il loro sviluppo internazionale, permettendo agli attori italiani di avere una presenza stabile in Silicon Valley e in tutti gli Stati Uniti.

Qui il nuovo sito dedicato con tutte le iniziative

INNOVIT è promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco e gestito con il sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

Da ottobre 2022, la gestione del Centro di Innovazione Italiano presso INNOVIT è affidata alla Fondazione Giacomo Brodolini, think and do tank per l’innovazione e lo sviluppo locale, e ad Entopan Innovation, incubatore e acceleratore di Harmonic Innovation Group.

Perché una call sulla space economy?

La Space Economy rappresenta il settore con una delle più promettenti prospettive di sviluppo dell’economia mondiale e oggi vale a livello globale 460 miliardi di dollari. Un’economia destinata a crescere, secondo le stime di McKinsey, fino a 1000 miliardi entro il 2030.

Tra il 2021 e il 2027 l’Europa destinerà alla corsa allo spazio 14,8 miliardi di euro, la somma più alta mai stanziata dall’UE. Fronte Italia, il Piano Strategico Space Economy prevede un investimento di circa 4,7 miliardi di euro, con l’obiettivo di valorizzare al massimo il proprio impatto a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, secondo i risultati della ricerca dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano, il solo segmento dei servizi di Osservazione della Terra – il più rappresentato nelle applicazioni basate sui satelliti e una delle linee di intervento del Piano Strategico – ha raggiunto il valore di 200 milioni di euro.

Come funziona la CALL4INNOVIT per la space economy

La call è rivolta alle realtà che operano nell’industria dell’aerospazio, un mercato che può contare sulla capacità di innovare e sviluppare servizi e infrastrutture di spesso iperspecializzate che vanno dalla progettazione software alla rielaborazione di dati satellitari, passando per la produzione di componenti per i veicoli spaziali e per le telecomunicazioni via satellite.

Qui il bando

Le 25 PMI che otterranno il maggior punteggio accederanno al percorso di orientamento, formazione e mentorship online della durata di due settimane, al termine del quale 15 PMI beneficeranno, nel mese di novembre, del programma esclusivo in presenza a San Francisco presso gli spazi di INNOVIT al 710 di Sansome Street.

Qui avranno accesso al percorso Small & Medium Enterprises Traction: una settimana di mentorship, workshop e attività di networking con alcuni dei principali attori del mondo dell’innovazione della San Francisco Bay Area, al fine di creare relazioni di business, di funding e di contaminazione con uno degli ecosistemi che maggiormente contribuisce a definire le traiettorie di innovazione globale.