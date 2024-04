Situazioni di crisi: così una piattaforma IoT-AI aiuta a prevedere e gestire le emergenze

Il progetto “SMP- Situation Management Platform” è una interessante piattaforma IoT-AI per la gestione delle situazioni critiche, finanziata anch’essa nell’ambito del bando “Intelligenza artificiale, blockchain e internet of things” emesso dall’ex MISE e gestito da Infratel.

Il progetto viene realizzato da Intellitronika una società che opera dal 2010 nel settore della gestione dell’emergenza, con soluzioni hardware e software pensate e sviluppate per dare supporto alle forze dell’ordine impegnate sul territorio.

ICTLAB PA (gruppo Digital 360) supporta Intellitronika nello sviluppo di questo innovativo progetto accompagnandola dalla fase di ideazione a quella realizzativa.

Perché SMP

Il progetto SMP nasce dall’esigenza di realizzare una Mini Centrale Operativa dotata di capacità di calcolo ed elaborazione dati, capacità di connettività verso i servizi di rete (Internet o infrastrutture on premise).

I principali temi su cui verte il progetto riguardano lo sviluppo di una piattaforma unificata (hardware e software) per la gestione delle emergenze con le seguenti caratteristiche innovative:

capacità di raccogliere e condividere con un solo strumento tutte le tipologie di dati ed informazioni provenienti dalla rete o da altri apparati connessi

provenienti dalla rete o da altri apparati connessi essere dotata di una selezione degli algoritmi di intelligenza artificiale idonei a supportare le decisioni e proteggere la salute degli operatori della sicurezza, della sanità e delle persone

e proteggere la salute degli operatori della sicurezza, della sanità e delle persone essere autonoma da un punto di vista energetico

La piattaforma tecnologica supporta un ecosistema di dispositivi strettamente cooperanti e connessi con l’intento di introdurre una forte innovazione rispetto alle proposte di situation management attualmente presenti sul mercato.

Il progetto è atto, inoltre, a migliorare il set di sensori e oggetti di acquisizione per ottimizzare la gestione energetica, diminuendo la necessità di gestire diversi sistemi di alimentazione, riducendo gli sprechi produttivi e i relativi costi e realizzando dispositivi in grado di condividere in modo più efficiente le risorse disponibili e sviluppando dispositivi e accessori in grado di autoalimentarsi.

Principali funzioni del sistema

Le principali funzioni per le quali la piattaforma SMP può risultare particolarmente efficace riguardano:

Previsione e allerta precoce: I dati storici e opportunamente modellati possono prevedere eventi potenzialmente pericolosi e fornire avvisi precoci

I dati storici e opportunamente modellati possono prevedere eventi potenzialmente pericolosi e fornire avvisi precoci Pianificazione delle risorse e logistica: supporto all’ottimizzazione della distribuzione di personale, attrezzature e forniture per disporre rapidamente delle risorse giuste nel posto giusto

supporto all’ottimizzazione della distribuzione di personale, attrezzature e forniture per disporre rapidamente delle risorse giuste nel posto giusto Gestione delle crisi: supporto alla valutazione delle opzioni e nella scelta delle azioni più efficaci basandosi sui dati disponibili

supporto alla valutazione delle opzioni e nella scelta delle azioni più efficaci basandosi sui dati disponibili Recupero e ricostruzione: dopo un’emergenza, supporto alla pianificazione ed all’attuazione delle attività di recupero e ricostruzione, assicurando l’utilizzo efficiente delle risorse

L’attuale disponibilità di un enorme numero di soluzioni tecniche proprietarie, non compatibili rappresenta un ostacolo per lo sviluppo di applicazioni sulle tematiche connesse all’emergenza. Ogni attore è chiamato a realizzare soluzioni autoconsistenti che non possono, salvo rarissimi casi, condividere le informazioni e i dati provenienti da hardware di altri produttori.

Per questo motivo è frequente lo scenario in cui si moltiplica la presenza di dispositivi e sensori dello stesso tipo all’interno dell’equipaggiamento di veicoli, ambulanze o altri mezzi di soccorso con il relativo aumento esponenziale dei costi sia di allestimento che di gestione e manutenzione.

Questa problematica è già fortemente presente nel mercato dei dispositivi, nel quale il moltiplicarsi di produttori, protocolli di comunicazione, e applicazioni di gestione rende complessa e difficoltosa l’usabilità di questi prodotti.

Il progetto affronta queste problematiche tecniche, scientifiche e tecnologiche, fornendo una risposta concreta sui seguenti punti:

capacità di raccogliere dati IoT provenienti da diversi protocolli e linguaggi operativi

provenienti da diversi protocolli e linguaggi operativi capacità di elaborare fattivamente i dati (anche utilizzando tecniche di intelligenza artificiale ) in modo da fornire un valido supporto alle decisioni degli operatori

(anche utilizzando tecniche di ) in modo da fornire un valido supporto alle decisioni degli operatori utilizzo di tecniche di “energy harvesting” per alimentare la piattaforma ed aumentarne i livelli di autonomia

Il mercato di riferimento e il posizionamento della soluzione

È ampiamente riconosciuto che il mercato dell’IoT supererà i 1.000 miliardi di dollari di valore entro la fine del decennio, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) che si attesta in genere tra il 10% e il 20%. Parallelamente il mercato degli incidenti e della gestione delle emergenze si prevede che possa raggiungere a livello mondiale i 423 miliardi di dollari nel 2025 con un CAGR del 24% (fonte: rapporto Allied Market Research).

Nello specifico, il mercato dei DSS nella gestione delle emergenze ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, guidata da una crescente consapevolezza dell’importanza della preparazione e della risposta rapida e efficace alle crisi.

Sulla crescita del mercato hanno inciso in modo significativo l’aumento della frequenza e dell’intensità delle catastrofi naturali e delle emergenze antropiche (come incidenti industriali, attacchi terroristici) con una sempre maggiore richiesta di resilienza e sostenibilità.

L’avanzamento nelle tecnologie di comunicazione, nell’elaborazione dei dati e nell’intelligenza artificiale ha reso possibile lo sviluppo di DSS più sofisticati, capaci di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale e fornire raccomandazioni basate su evidenze. Su questo specifico mercato sono attivi grandi attori che operano a livello mondiale. Facciamo riferimento ad aziende come IBM, NEC, Hexagon, NC4, ecc.

Il progetto si inserisce in quest’ultimo mercato cercando ovviamente di presidiare una specifica nicchia rappresentata dalla fornitura di apparati avanzati a supporto della gestione delle emergenze. La sfida è quella di aiutare a salvare vite umane, minimizzare i danni e accelerare i processi di recupero.

Entità dell’investimento ed elementi di innovatività

Il bando gestito da Infratel che finanzia questa tipologia di progetti ha una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro. Per il progetto SMP, che avrà una durata complessiva di 24 mesi, l’importo approvato è pari a 751 mila euro, con un contributo in conto capitale di 436 mila euro.

L’investimento riguarda le spese del personale interno, le consulenze e i servizi, nonché le spese generali calcolate in modo forfettario.

Le principali innovazioni introdotte dal progetto, rispetto alla situazione attuale presente sul mercato, possono essere così sintetizzate:

è possibile far ricorso da parte delle risorse addette alla gestione delle emergenze ad un unico apparato multifunzionale in grado di gestire situazioni operative diverse;

in grado di gestire situazioni operative diverse; la raccolta sistematica dei dati e la loro messa a fattor comune consentono di migliorare costantemente la qualità del sistema di supporto alle decisioni;

e la loro messa a fattor comune consentono di migliorare costantemente la qualità del sistema di supporto alle decisioni; l’organizzazione delle squadre di lavoro e la loro formazione nell’utilizzo degli strumenti di supporto alle decisioni viene significativamente semplificata.

La persona rimane comunque al centro del processo decisionale e di intervento, ma viene supportata in modo efficace da un unico prodotto, facile da utilizzare, capace di rendere gli interventi maggiormente efficaci.

L’importanza di SMP per Intellitronika

Il progetto SMP realizza una piattaforma integrata in grado di fornire un avanzato Sistema di Supporto alle Decisioni nella “gestione delle emergenze”.

La piattaforma combina tecnologie informatiche avanzate, modelli analitici e database complessi, progettati per aiutare i responsabili delle decisioni a comprendere meglio le situazioni di emergenza, valutare le opzioni di risposta e scegliere il corso d’azione più efficace.

Abbiamo voluto sentire il parere di Raffaele Medico (Presidente del CDA di Intellitronika) in merito all’importanza che riveste il progetto SMP nella strategia globale della sua azienda ha così risposto:

“La scelta di concentrarci sui temi connessi alla gestione delle emergenze, è stata effettuata per indirizzare una nicchia specifica, particolarmente significativa, dove da anni Intellitronika opera attivamente. Si tratta tuttavia di un progetto strategico che potrà essere proposto anche in altri ambiti operativi e su cui intendiamo puntare molto nei prossimi anni”.