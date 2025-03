“Project Europe” è un’iniziativa che ha recentemente catturato l’attenzione del mondo del venture capital europeo.

Annunciato da Harry Stebbings, un noto podcaster britannico diventato venture capitalist, il progetto è sostenuto da oltre 120 founder di aziende tecnologiche di spicco come Klarna, Mistral, ElevenLabs e Shopify.

Con un fondo di 10 milioni di euro, supportato da 20VC, Point Nine con sede a Berlino e Adjacent con sede a New York, l’obiettivo è finanziare la prossima generazione di giovani imprenditori europei sotto i 25 anni, offrendo loro mentorship e investimenti tra i 200.000 euro in cambio del 6,66% di partecipazione azionaria.

Qui il sito dove fare application per Project Europe

Stebbings ha descritto il progetto come un incrocio tra la Peter Thiel Fellowship e Y Combinator, con l’intento di cambiare la narrativa su come l’Europa costruisce aziende e promuove l’innovazione, aspirando a creare la prossima azienda europea da 100 miliardi di euro.

Project Europe, obiettivi e aspettative

Il progetto è nato in un contesto in cui gli Stati Uniti si mostrano sempre più critici e meno supportivi nei confronti dell’Europa. Stebbings ha sottolineato che l’Europa sta attraversando un periodo di decrescita economica mai visto dagli anni ’70, definendo la situazione macroeconomica attuale come “difficile”.

“Project Europe” mira a invertire questa tendenza e a stimolare un cambiamento reale, come evidenziato da Martin Mignot di Index Ventures, che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, vedendola come un catalizzatore per un impegno politico attivo da parte degli imprenditori e investitori europei. Altri venture capitalist hanno accolto con favore il progetto, lodandolo come un esempio di give back in stile Silicon Valley.

Critiche e Polemiche su Project Europe

Nonostante l’entusiasmo, “Project Europe” ha suscitato anche polemiche. Alcuni, come Nicolas Colin, cofondatore dell’incubatore francese The Family, hanno espresso dubbi, paragonando il progetto a situazioni in cui i Paesi investono pesantemente nell’istruzione superiore senza creare abbastanza posti di lavoro qualificati, portando a fuga di cervelli e disordini sociali.

Altri critici hanno visto il progetto come un altro acceleratore tra tanti, lamentando la mancanza di qualità rispetto alla quantità di nuove imprese. La limitazione di età è stata vista da alcuni come miope, e la partecipazione azionaria del 6,66% è stata considerata un affare poco vantaggioso. Inoltre, il fondo di 10 milioni di euro è stato giudicato insufficiente rispetto alle ambizioni dichiarate, e vi sono state critiche anche sulla scarsa rappresentanza femminile nel progetto.