Marshmallow Games fa un altro passo nel mercato delle app educative per bambini, aggiornando la sua Smart Tales per l’insegnamento delle STEM nella scuola primaria. Matematica, scienza e tecnologia diventano così più semplici

Le STEM diventano un gioco anche nella scuola primaria. Marshmallow Games, edtech company specializzata nella produzione e distribuzione di app educative per bambini, lancia il più grande aggiornamento mai fatto di Smart Tales, la sua app di punta, e diventa disponibile anche per bambini fino a 11 anni per l’apprendimento delle materie scientifiche.

“Abbiamo accumulato esperienza in questi anni e oggi ci poniamo sul mercato come una società con competenze solide in un settore in crescita”, spiega Cristina Angelillo, CEO della PMI innovativa. “Questo passo è in linea con la nostra ambizione di diventare uno dei leader mondiali nel settore delle app educative per bambini.”

Smart Tales per le STEM nella scuola primaria

L’app Smart Tales negli anni è diventata un riferimento nel panorama mondiale delle app educative per l’infanzia e adesso amplia il proprio target. La versione per la scuola primaria offrirà ben 1500 attività aggiuntive, con format adeguati all’età e sfide coinvolgenti che seguono il programma scolastico di matematica, scienze e tecnologia.

smarttales.app è l’app per appassionare i bambini a matematica, scienze e lettura. Presenta una collezione di racconti e giochi per insegnare ai bambini (3-6 anni) le materie STEM e sensibilizzarli su tematiche sociali e abitudini sane; oltre ad una sezione per i bambini della scuola primaria (6-11 anni) con attività interattive di matematica, scienze e tecnologia che seguono il curriculum scolastico.

Usata da milioni di bambini in tutto il mondo e disponibile in 5 lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco), Smart Tales è costantemente raccomandata su App Store ed è stata “App of the day” in oltre 50 nazioni. In Italia è stata scelta da Unicef per iniziative benefiche e per sensibilizzare i più piccoli sui diritti dell’infanzia.

L’aggiornamento dedicato alla scuola primaria è un traguardo importante nel percorso di crescita di Marshmallow Games, che ha portato la sua app in migliaia di scuole in tutta Europa, con numerose partnership internazionali. Nel 2022 Marshmallow Games ha chiuso un round da 2 milioni di euro, guidato da CDP Venture Capital insieme al fondo di impact investing Sefea Impact. Quest’anno la sua app Smart Tales è stata selezionata tra le 5 app più promettenti dell’App Store Foundations Program, riconoscimento che ha consolidato la sua presenza nelle classifiche delle app per bambini negli Stati Uniti.

Il mercato delle app educative per bambini

Il mercato delle app educative per bambini ha registrato nel 2022 un valore di 1 miliardo di dollari a livello globale, con una crescita annuale del 26%. (Fonte dati: Market Growth Reports). Proiezioni indicano che raggiungerà i 4 miliardi nel 2028. Questo trend è stato alimentato dall’emergenza Covid, che ha portato alla scoperta di un mercato inizialmente sottovalutato ma ricco di potenziale.

In questo scenario Marshmallow Games guarda al futuro con interessanti prospettive di crescita, con la sua proposta di soluzioni innovative e di alta qualità per l’educazione dei bambini, in un mercato in forte evoluzione e crescita.