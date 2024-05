ICTLAB PA cresce ancora: acquisito il ramo di azienda su assistenza tecnica FESR Campania

Nata nel 2015 per offrire servizi di consulenza nel settore della trasformazione digitale, ICTLAB PA ha puntato da subito a valorizzare i percorsi di innovazione per le pubbliche amministrazioni.

Nel 2021, dopo la fusione con Nergal Consulting, la società ha iniziato a lavorare anche con le aziende private offrendo servizi di finanza agevolata. Nello stesso anno è entrata nel gruppo Digital 360, leader nella transizione digitale.

Nell’ambito di questa continua crescita si inserisce la recente acquisizione di un interessante ramo di azienda sull’assistenza tecnica specialistica al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Regione Campania.

La mission e l’identikit di ICTLAB PA all’interno del gruppo Digital 360

La mission di ICTLAB PA è di fornire servizi di consulenza in supporto alla transizione digitale della PA e alla crescita delle aziende medio-piccole.

L’azienda si propone di favorire la crescita della PA e delle PMI attuando il miglioramento dei processi interni, la definizione di strategie di valorizzazione degli asset e l’ottenimento di finanza agevolata.

All’interno del gruppo Digital 360, ICTLAB PA ha in tal modo contribuito alla nascita di una specifica Business Unit “Public Sector”, attraverso cui “il gruppo si approccia al mondo delle PA in modo più approfondito rispetto ad altre società”, racconta Carlo Flamment, co-founder e CEO di ICTLAB PA . “In Digital 360” continua a spiegare Flamment “esistono varie anime: la prima è di assistenza tecnica, che affianca la pubblica amministrazione nella transizione digitale, capendone i problemi e le procedure macchinose. La seconda “anima” si occupa di portare strumenti innovativi già collaudati e capacità gestionale sia alle amministrazioni che ai sistemi privati”.

Tra le società storicamente presenti in Digital 360 vi sono realtà consolidate come Forum PA e P4I. In tempi più recenti, al fine di supportare l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, entrano società consolidate e innovative come Meridiana Italia, Wish Innovation, Spin Consulting ed Elite Division. La Business Unit “Public Sector” mette insieme in modo sinergico tutte queste realtà in modo da rappresentare un chiaro indirizzo per la Pubblica Amministrazione.

L’importanza dell’acquisizione del ramo di azienda

La recente acquisizione del ramo di azienda consente a ICTLAB PA ed al “Public Sector” di diventare il punto di riferimento sull’assistenza tecnica specialistica al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Regione Campania, un servizio unico nel panorama italiano sia per dimensione che per livello specialistico richiesto.

Il servizio di assistenza tecnica viene infatti svolto attraverso una stretta collaborazione con altre aziende della BU “Public Sector”. In particolare, le atre aziende coinvolte nel servizio sono Meridiana (in qualità di capofila) e Spin Consulting. Grazie a questa acquisizione la BU “Public Sector” diviene di fatto l’unico riferimento della Regione Campania per questo tipo di servizio di assistenza tecnica specialistica, servizio ormai gestito con continuità da queste aziende da oltre 6 anni e mezzo.

La struttura appena acquisita è composta da circa 80 risorse che comprendono un capo progetto, sei manager, consulenti e risorse specialistiche con elevati livelli di professionalità.

“Siamo un team estremamente diversificato in temini di specialismi espressi ma al contempo estremamente affiatato” ci dice la dr.ssa Francesca Costa, Coordinatrice Generale del Progetto “un gruppo che si sta, sin da subito, armoniosamente integrando all’interno di ICTLAB PA e del gruppo Digital360 in generale”. “Siamo pronti a fornire il nostro contributo” ha proseguito la dr.ssa Costa “affinché, la nostra conoscenza delle modalità con cui opera la PA italiana possa contribuire a rendere l’innovazione dei processi più accessibile e immediatamente percepita come elemento di semplificazione. Siamo, inoltre, felici di poter mettere a fattor comune la nostra specifica esperienza sulle modalità di gestione dei bandi e degli avvisi per lo sviluppo di un settore come quello della finanza agevolata che riteniamo uno strumento essenziale per la crescita stessa del nostro Paese”.

Le linee di attività del ramo acquisito

Il ramo recentemente acquisito è strutturato in tre linee di attività:

Supporto specialistico all’Autorità di Gestione (AdG) e/o alle Direzioni Generali (DG) competenti per la chiusura delle operazioni scaglionate e alle operazioni in overbooking del POR FESR 14-20

all’Autorità di Gestione (AdG) e/o alle Direzioni Generali (DG) competenti per la chiusura delle operazioni scaglionate e alle operazioni in overbooking del POR FESR 14-20 Assistenza Tecnica Specialistica per la Programmazione, l’Attuazione e il Monitoraggio del PR FESR 21-27. In particolare, il rafforzamento di ambiti specifici e di funzioni strategiche svolte dall’AdG e/o dalle DG interessate

per la Programmazione, l’Attuazione e il Monitoraggio del PR FESR 21-27. In particolare, il rafforzamento di ambiti specifici e di funzioni strategiche svolte dall’AdG e/o dalle DG interessate Assistenza Tecnica Specialistica per la Capacity Building della PA con particolare riferimento al rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali a tutti i livelli di governance

Tutte le attività di consulenza sono svolte con un’attenzione al rafforzamento della capacità amministrativa, all’innovazione dei processi e dei servizi della PA e alla sua trasformazione digitale in ciascuna delle fasi del ciclo di vita del programma in cui si innestano, ossia dalla Programmazione, alla Gestione, Attuazione e Monitoraggio,alla Sorveglianza/Audit.

I servizi professionali offerti

I professionisti inseriti all’interno di ICTLAB PA, attraverso l’acquisizione del ramo di azienda, coprono una vasta gamma di settori specialistici consentendo di offrire una serie di servizi di supporto altamente professionali.

In particolare, i servizi che la struttura è in grado di svolgere per la Regione Campania riguardano:

Programmazione strategica e supporto giuridico-procedurale all’attuazione attraverso la messa punto di procedure e strumenti gestionali innovativi (ad es. Accordi di Programma, Partenariato Pubblico Privato, Accordi Quadro, Public Procurement)

e supporto giuridico-procedurale all’attuazione attraverso la messa punto di procedure e strumenti gestionali innovativi (ad es. Accordi di Programma, Partenariato Pubblico Privato, Accordi Quadro, Public Procurement) Monitoraggio Strategico e supporto al coordinamento delle attività valutative con predisposizione di monitoraggi su temi specifici e Monitoraggio del PNRR e del PNC con verifica del raggiungimento dei Target e delle Milestone previste

e supporto al coordinamento delle attività valutative con predisposizione di monitoraggi su temi specifici e con verifica del raggiungimento dei Target e delle Milestone previste Interlocuzione con la Commissione Europea per le valutazioni ex post degli obiettivi del Programmazione

per le valutazioni ex post degli obiettivi del Programmazione Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) con analisi degli indicatori S3 e la predisposizione di studi tematici sugli ecosistemi regionali dell’innovazione anche attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti di comunicazione

con analisi degli indicatori S3 e la predisposizione di studi tematici sugli ecosistemi regionali dell’innovazione anche attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti di comunicazione Gestione DNSH e Climate proofing con ladefinizione di procedure, strumenti tecnici, gestionali e operativi per assicurare la coerenza con il nuovo principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e con l’immunizzazione dagli effetti del clima (climate proofing) previsto nella Programmazione 2021-2027

con ladefinizione di procedure, strumenti tecnici, gestionali e operativi per assicurare la coerenza con il nuovo principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e con l’immunizzazione dagli effetti del clima (climate proofing) previsto nella Programmazione 2021-2027 Monitoraggio ambientale attraverso la definizione degli studi ambientali di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la messa a punto del Sistema Informativo Territoriale un al fine di sviluppare l’ Osservatorio sull’evoluzione del contesto ambientale analizzando il contributo del Programma agli obiettivi della strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile

attraverso la definizione degli studi ambientali di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la messa a punto del Sistema Informativo Territoriale un al fine di sviluppare l’ analizzando il contributo del Programma agli obiettivi della strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile Supporto alla gestione di Bandi e Avvisi per Start-up, PMI e Imprese culturali e turistiche con attività di istruttoria e rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Programma

per Start-up, PMI e Imprese culturali e turistiche con attività di istruttoria e rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Programma Supporto specialistico alla gestione degli interventi nell’ambito del Ciclo integrato Acque e Rifiuti con istruttorie tecniche di pratiche di valutazione (es. Incidenza Ambientale), rendicontazione e monitoraggio interventi, supporto giuridico (contenziosi, affidamenti, condizioni abilitanti, autorizzazioni ambientali)

“Grazie alle professionalità presenti nel nostro gruppo” ci ha detto ancora la dr.ssa Costa” siamo in grado di svolgere servizi altamente qualificati che possiamo ovviamente mettere a disposizione non solo della Regione Campania”. “Tra i principali obiettivi che ci siamo posti a breve termine” ha proseguito Costa “c’è quello di contribuire al rafforzamento dei servizi di finanza agevolata già fortemente presenti all’interno di ICTLAB PA”.