A2A rilancia sul corporate venture capital con un nuovo fondo, “360 LIFE II”, di cui è anchor investor e sponsor industriale. Obiettivo di raccolta: 200 milioni di euro per investimenti in startup early-stage a livello europeo. A2A l’iniziativa in partnership con il fondo di venture capital 360 Capital, a cui farà capo la gestione degli investimenti.

“Questa iniziativa raccoglie l’esperienza positiva del nostro programma di Corporate Venture Capital e la rilancia con un impegno ancora più ampio, in linea con il nuovo Piano Industriale al 2035 del Gruppo”, spiega Patrick Oungre, Head of Innovation & Corporate Venture, che a inizio anno in un’intervista a EconomyUp aveva anticipato il salto di livello” che il gruppo intendeva fare sul fronte del corporate venture capital all’interno della sua strategia di open innovation.

Come funzionerà il nuovo CVC di A2A

360LIFE II prevede la partecipazione del Gruppo e di investitori istituzionali e industriali e mira a divenire il più grande fondo di settore climate-tech nazionale e fra i principali in Europa per dotazione e rilevanza.

Il progetto individuerà soluzioni e tecnologie pionieristiche per favorire la transizione energetica e l’economia circolare, i due pilastri strategici confermati nel nuovo piano industriale 2024-2035 di A2A.

Il nuovo fondo nasce in continuità con il precedente “360LIFE I” lanciato dal Gruppo nel 2020 che ha realizzato investimenti in startup di successo sia in Italia con Energy Dome, Sinergy Flow e Circular Materials, sia all’estero con Greyparrot, Enspired, Pallon, Beem e Siteflow.

360 Life II, un fondo con obiettivi di sostenibilità

360 Life II e inoltre classificato come fondo “Articolo 9” e pertanto focalizzato su obiettivi di risultato legati a criteri ESG, come da regolamentazione SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

“Questo progetto è caratterizzato da un approccio sistemico: l’innovazione è infatti una leva strategica trasversale a tutti i business di A2A”, aggiunge Oungre. “Lo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alle rinnovabili, al settore ambientale e alle reti può accelerare questo percorso. Insieme ai partner del fondo siamo pronti a sostenere le startup con l’obiettivo comune di convertire gli investimenti in progetti concreti e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione.”