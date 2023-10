Organizzato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, il Premio è dedicato a idee innovative e startup Fintech & Insurtech avviate da studenti ed ex studenti. In palio una membership al PoliHub, scadenza per le candidature il 23 ottobre

C’è tempo fino al 23 ottobre per candidarsi al Premio Fintech & Insurtech, contest dedicato a idee innovative e startup avviate da studenti ed ex studenti con l’obiettivo di promuovere e stimolare l’innovazione in ambito finanziario e assicurativo.

Il premio è organizzato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, considerato uno dei punti riferimento per l’innovazione digitale all’interno dell’ecosistema finanziario e assicurativo italiano ed europeo.

L’iniziativa è parte dell’obiettivo dell’Osservatorio di generare e diffondere conoscenza per gestire al meglio i cambiamenti in corso nel settore. Per questo, i vincitori saranno annunciati in occasione del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio, evento che nell’edizione 2022 ha raccolto la partecipazione di più di 1.500 operatori dell’ecosistema finanziario italiano edè stato ripreso da tutte le principali testate nazionali, sia cartacee che online, nonché da radio e televisione.

Chi può partecipare al premio Insurtech & Fintech?

Il premio Fintech & Insurtech è dedicato ai progetti più innovativi in ambito finanziario avviati da studenti di qualsiasi provenienza, ambito e livello. Nello specifico, è rivolto a candidati che stiano frequentando o abbiano concluso da non più di due anni uno dei seguenti percorsi di istruzione o equivalenti: scuola secondaria di secondo grado (superiori), corso di laurea triennale o magistrale, dottorato di ricerca, master post universitario (come MBA o EMBA.)

Qui tutte le informazioni

Come funziona il premio per progetti Fintech & Insurtech per gli studenti

Per partecipare al premio, è possibile candidare qui il proprio progetto entro il 23 ottobre 2023.

I partecipanti al premio hanno inoltre la possibilità di candidare il proprio progetto anche al Kaleyra Award for High Potential Communication Channel, contest organizzato dal gruppo internazionale di servizi di messaggistica Kaleyra. Il Kaleyra Award ha l’obiettivo di incentivare progetti che propongano idee innovative nell’interazione B2C o B2B usando canali digitali quali WhatsApp, SMS, Chatbot, Videocall, Push Notifications ed e-mail.

In un primo step le schede dei progetti presentati saranno esaminate da una commissione di esperti dell’Osservatorio. Seguiranno interviste di approfondimento con l’obiettivo di identificare una rosa di finalisti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Grado di innovatività

Fattibilità tecnologica/economica

Analisi risultati ottenuti e attesi, ed evidenze a supporto

Il vincitore sarà selezionato da un comitato di rappresentanti dei Partner dell’Osservatorio e di attori dell’ecosistema (tra cui il Fintech District e ItaliaFintech).

In questa fase, Kaleyra valuterà inoltre i candidati al Kaleyra Award per decretarne un eventuale vincitore.

I progetti finalisti saranno presentati in occasione del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio, durante il quale verrà decretato il vincitore del Premio. Il Convegno, che si terrà il 14 dicembre 2023 a Milano, garantirà visibilità sui canali del Politecnico di Milano, sui media nazionali e a livello istituzionale.

Premio Insurtech & Fintech, cosa c’è in palio

L’idea vincitrice sarà premiata con una membership gratuita a PoliHub del periodo di 12 mesi, entrando così a far parte della community di PoliHub. Al suo interno i founders verranno coinvolti in un ecosistema innovativo e attento alla sostenibilità dove potranno:

trovare e incontrare startup, corporate, mentor, esperti di settore e investitori

partecipare a eventi tematici e workshop dedicati al mondo startup come gli Edu-briks

interagire attraverso una community platform completamente digitale

usufruire dei Perks, una serie di servizi erogati da parte dei partner di PoliHub a condizioni agevolate.

I partner dell’iniziativa

L’edizione 2023 del premio è realizzata con il supporto di Adecco, Alleanza Assicurazioni, Amundi, Armundia Group, Banca Mediolanum, Banco BPM Spa, BANCOMAT SPA, Cabel Industry S.p.a., CBI, DATLAS Group, Engineering, EY, Fabrick, Fido, Genio Diligence, Kaleyra, Mia-FinTech, MINSAIT, Mooney, Neosurance, October, PwC Italia, Reply, TeamSystem, Teoresi Group; Agos, altilia.ai, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Asti, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Progetto, Banca Widiba, BNP Paribas Cardif, BPER Banca, Change Capital, Cherry Bank, Deloitte, FidoCommercialista, FlowPay, Future, Gruppo Mediobanca, Igea Digital Bank, illimity, Intesa – a Kyndryl Company, Lokky, Microdata Group, Sadas, Skill, Switcho, The Data Appeal Company, TIMFin, UnipolSai Assicurazioni, Vittoria hub; AITI – Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, Assintel, ASSIOM FOREX, Assofintech, CFA Society Italy, ItaliaFintech, Italian Insurtech Association – IIA, SIAT – Società Italiana Analisi Tecnica.