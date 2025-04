Si può trasformare una passione per i videogiochi in un progetto di impresa? Come passare dalla consolle a una startup? Le risposte sono nelle quattro storie di nuove imprese che saranno raccontate in occasione di un evento organizzato dall’incubatore I3P di Torino con IIDEA, l’associazione nazionale dell’industria dei videogiochi.

L’industria dei videogiochi in Italia

Nel 2024 il settore dei videogiochi in Italia ha generato un fatturato complessivo di 2,4 miliardi di euro, registrando una crescita del 3% rispetto all’anno precedente; in aumento, dell’8%, anche i videogiocatori, oggi 14 milioni in totale: un italiano su tre. Sono alcuni dei dati raccolti nel report “I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria” realizzato e pubblicato da IIDEA, la Italian Interactive Digital Entertainment Association che riunisce produttori di console, editori, sviluppatori di videogiochi e operatori del settore e-sports. Un comparto in crescita costante, con un fatturato che nel 2024 si è attestato tra 180 e 200 milioni di euro, 200 imprese attive sul territorio e circa 2.800 addetti specializzati.

Fanno parte di questo settore anche le startup innovative, giovani aziende fondate da piccoli team di imprenditori, spesso basate su uno o più progetti di natura tecnologica. Lo conferma I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, che nell’arco dei propri 25 anni di attività ha supportato la nascita e la crescita di diverse startup attive nel settore dei videogiochi: alcune di queste si sono già evolute in imprese mature, ben strutturate e con bilanci in attivo.

Fare impresa con i videogiochi: quattro esempi

Quattro esempi di progettualità del genere saranno presentati mercoledì 7 maggio a Torino nel corso dell’evento “Startup Your Game!”, organizzato dall’incubatore in collaborazione con IIDEA proprio per portare sul palco degli esempi di passione per i videogame trasformata in avventura imprenditoriale.

Tiny Bull Studios, il potenziale narrativo dei videogiochi

Il primo e più longevo di questi esempi è Tiny Bull Studios, uno studio indipendente nato nel 2011 a Torino come progetto di startup, oggi specializzato nello sviluppo di videogiochi narrativi caratterizzati da esperienze coinvolgenti e innovative. La missione dell’azienda, ufficialmente fondata nel 2013 da Matteo Lana e Rocco Luigi Tartaglia, è quella di esplorare il potenziale narrativo e immersivo dei videogiochi, puntando a creare esperienze uniche e memorabili per un pubblico internazionale.

Nel corso dei suoi 14 anni di attività, lo studio ha pubblicato titoli per diverse piattaforme, tra cui Blind, un’avventura thriller in VR basata interamente sulla percezione sonora, e Omen Exitio: Plague, un gamebook digitale ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft, con nuove produzioni in uscita nel 2025, sviluppate dal suo team di 55 persone.

Proxy42, sfidare il mondo dallo smartphone

Proxy42 è un’azienda italiana fondata nel 2016 come startup da tre Co-Founder: Annalisa Dalbon, esperta di marketing, Zulay Barrero, esperto di UX/UI design, e Francesco Ferrazzino, imprenditore seriale e sviluppatore. L’impresa ha iniziato a farsi conoscere con Father.IO, un gioco mobile sparatutto multiplayer in realtà aumentata (AR), raggiungendo oltre 3 milioni di utenti attivi; in seguito ha creato World League Live!, il suo gioco di calcio multiplayer, ad oggi disponibile sui principali store digitali.

World League Live! ha superato i 500.000 download globali su Google Play e App Store. Il successo del gioco è anche legato al format “Play with the Stars“: un’iniziativa che consente ai giocatori di giocare in tempo reale con le proprie celebrità del calcio preferite. Nelle prime due edizioni del format i giocatori hanno potuto competere in un torneo di due settimane per avere l’occasione di sfidare il club olandese FC Utrecht e l’icona del calcio Alessandro Del Piero.

Paperbox Studios, non solo intrattenimento

La startup innovativa Paperbox Health si propone di rendere accessibile l’identificazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Grazie a DINO, un innovativo strumento ludico, i bambini fin dalla scuola dell’infanzia possono giocare mentre vengono valutati: in soli 15 minuti, e a costi contenuti, è possibile individuare il rischio di sviluppare DSA, riducendo così il tasso di sotto-identificazione.

Paperbox Health, dunque, combina tecnologia e gioco per offrire soluzioni efficaci e inclusive, supportando famiglie e scuole nel favorire il benessere e il successo scolastico di ogni bambino. La startup è stata fondata nel 2022 e l’anno stesso ha vinto la menzione speciale “Social Innovation” al concorso per nuovi imprenditori Start Cup Piemonte Valle d’Aosta; nel 2023 ha ricevuto il Premio I3P all’iniziativa Meet in Italy for Life Sciences e il Premio Relatech al Myllennium Award 2023. Nel 2024 i co-fondatori Francesco Trovato e Giacomo Pratesi sono stati selezionati tra i Forbes Under 30.

Triality Studio, esperienze immersive per la cultura

Triality Studio è una startup che sviluppa esperienze immersive in realtà virtuale (VR), con l’obiettivo di rendere arte e cultura accessibili, vive e coinvolgenti. La giovane impresa, costituita nel 2025, mette a frutto l’esperienza accumulata dai suoi tre co-fondatori – Marco Verdese, Daniele Balasso, Marco Elia – nel creare percorsi digitali che non si limitano a mostrare contenuti, ma li fanno vivere, suscitando emozioni.

Grazie all’integrazione di elementi di gamification, come quiz e interazioni specifiche legate al contesto, la startup trasforma la fruizione culturale in un’esperienza interattiva, dove l’utente diventa parte attiva del racconto. Tra i primi progetti digitali della startup ci sono “Viaggio in Egitto”, un ambiente stilizzato dove l’utente può interagire vocalmente con avatar guidati da intelligenza artificiale, e “Viaggio nel Colosseo”, una ricostruzione in scala reale con ipogeo, combattimenti e battaglie navali per un’immersione totale nella storia.