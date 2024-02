Mobility as a Service: chi sono gli operatori MaaS a Milano, Roma, Torino

Milano, Roma e Torino sono tra le città pilota della sperimentazione del servizio MaaS (Mobility as a Service), l’innovativo modello di business per la mobilità che consente agli utenti di accedere a un’ampia gamma di servizi di trasporto tramite un abbonamento mensile o un “pay per use” (pagamento per uso). Questo sistema digitale integrato mira a facilitare l’utilizzo combinato di trasporti pubblici e privati come treni, bus, taxi e sistemi di sharing, promuovendo la sostenibilità e riducendo l’uso dei veicoli privati. A Milano, Roma e Torino viene dunque sperimentata l’integrazione di più operatori di mobilità, incluso il trasporto pubblico locale, con un’offerta multimodale.

Il progetto, sostenuto da un finanziamento ottenuto tramite il bando Pnrr Maas4Italy, oltre a fondi europei React-EU e dal Ministero dell’Ambiente, punta a testare l’efficacia del MaaS in vista di un possibile sviluppo su scala nazionale. Vediamo meglio cosa succede nelle singole città e chi sono gli operatori coinvolti.

Milano

Nell’ambito dei fondi PNRR per la digitalizzazione nella Pubblica amministrazione, il Comune di Milano sta sperimentando un progetto MaaS che coinvolge diverse aziende.

La fase sperimentale del progetto coinvolge 4 tipologie di cittadini e utenti: lavoratori residenti fuori città con sede di lavoro a Milano, studenti universitari nel capoluogo lombardo, categorie deboli e residenti con auto in divieto di circolazione nelle aree Ztl. Per diventare sperimentatore si compila il modulo disponibile sul sito web del Comune di Milano e si scaricano una o più app degli operatori che partecipano. Ogni sperimentatore avrà bonus mensili per l’acquisto di pacchetti viaggio, spendibili su tutte le piattaforme degli operatori che prendono parte al programma. Nell’ambito del MaaS4Italy a Milano è stata avviata anche una nuova partnership tra Wetaxi, startup torinese per la mobilità intelligente, e Zity, servizio di car sharing di veicoli elettrici.

Gli operatori MaaS a Milano

Wetaxi

Urbi

Aci-Sara Go

MooneyGo

UnipolMove City

Roma

Roma ha lanciato dal primo luglio 2023 una fase sperimentale del MaaS.

La sperimentazione coinvolge 10mila utenti selezionati, con il supporto dell’Università Roma Tre, per assicurare una rappresentanza equilibrata di cittadini, studenti e turisti. Nove operatori MaaS partecipano al progetto, che vede l’integrazione delle loro app in un unico sistema, offrendo servizi come la consultazione dei tempi di percorrenza, il noleggio di veicoli sharing e la possibilità di pagare direttamente tramite app.

Gli operatori MaaS a Roma

Aci Infomobility

Envision

urbanNext

MooneyGo

Tabnet

UnipolMove

Movevision

Wetaxi

Urbi



Torino

Torino ha avviato il progetto “MaaS4Italy” e “MaaS ToMove” per rivoluzionare la mobilità cittadina offrendo una vasta gamma di opzioni di trasporto. L’iniziativa è supportata dalla Città di Torino e 5T Srl attraverso incentivi.

Dettagli del Progetto:

Periodo di sperimentazione: Aprile 2024 – Marzo 2026.

Casi d’uso: “Corporate MaaS” con la collaborazione di fino a 10 aziende locali per servizi MaaS ai dipendenti, e “Consumer MaaS” per tutti i cittadini con servizi personalizzati.



QUI il video sul progetto MaaS a Torino

MaaS ToMove

Gli Operatori MaaS a Torino

ACI Infomobility SpA

myCicero S.r.l.

Servizi in Rete 2001 S.r.l.

UNIPOLTECH S.P.A.

URBANNext SA/ URBI IT

WeTechnology S.r.l

La selezione delle aziende per il “Corporate MaaS” è in fase di conclusione. Vi sono inclusi Urbi, Mooney e WeTaxi.