Italian Insurtech Summit 2024: tutti i vincitori

Sono promettenti e interessanti le soluzioni innovative premiate venerdì 22 novembre in occasione della quinta edizione dell’Italian Insurtech Summit “Innovation Out Of The Box”, l’evento di riferimento per il mondo assicurativo organizzato da Italian Insurtech Association (IIA) in collaborazione con SHARE. L’evento ha visto la partecipazione di 150 speaker e ha coinvolto oltre 1.600 persone in loco, con più di 86.000 utenti collegati in streaming.

Il 38% dei partecipanti alla due giorni non proveniva direttamente dal mercato assicurativo, il che conferma – si legge in un comunicato – il valore del Summit e dell’Associazione nel diffondere la cultura e l’innovazione assicurativa anche oltre i confini tradizionali del settore. Il tempo di collegamento medio è stato di 1,5 ore, con accessi equamente distribuiti tra Nord, Centro e Sud Italia.

Italian Insurtech Summit 2024: le tre macro-aree

A conclusione della seconda giornata sono stati premiati i vincitori delle tre macro aree di Awards previste per l’edizione 2024 – Insurance, Ecosystem e Trailblazing – che celebrano le aziende e gli individui che stanno guidando l’innovazione, attraverso l’implementazione di nuovi modelli operativi e soluzioni digitali, e che hanno contribuito a creare valore attraverso la collaborazione e l’innovazione condivisa.

La giuria di addetti ai lavori ha selezionato i candidati e scelto un vincitore per ciascuna delle 17 categorie per riconoscere le imprese più innovative e dal maggiore impatto sul settore assicurativo.

I vincitori degli Italian Insurtech Awards 2024

Le categorie e i relativi vincitori dei premi sono:

Italian Insurtech Awards 2024, categoria “Insurance”

Insurance Digital Transformation: AXA User Interface Innovation: REALE MUTUA Broker Tech Disruptor: WIDE GROUP in collaborazione con AVVALE Insurance Product Innovation: GENERALI Insurance Finance Award: Nexteria Customer Experience Innovation: AXA e GENERALI WELION | Menzione per JESTOSOFT

Italian Insurtech Awards 2024, categoria “Ecosystem”

Best Insurtech Collaboration: WOPTA ASSICURAZIONI | Menzione per VITESICURE Startup Insurtech of the year: Teckel Medical (MEDIKTOR) | Menzione per Onvalue Srl Telematics Insurance: Liberty Rider SAS Digital Platform Excellence: bolttech Excellence in Service innovation: Autoconnexa | Menzione per Muscope

Italian Insurtech Awards 2024, categoria “Trailblazing”

HR & Talent Attraction: Credemassicurazioni Spa | Menzione per MOOV Diversity and Inclusion Insurance: AssicuraRE Bancassurance Best Practice: HELVETIA Green Insurance Initiative: CA-ASSICURAZIONI Embedded Insurance: WOPTA | Menzione per MOOV Open Innovation HUB: GENERALI e Vittoria Hub

“Sempre più collaborazioni tra compagnie e startup insurtech”

“La quinta edizione dell’Italian Insurtech Summit è stata un successo incredibile, che conferma la sempre maggior forza attrattiva di un settore in costante crescita, con la concretezza della Digital Inclusione e la contaminazione, sempre più presente, tra settore assicurativo e altri settori industriali. Il successo non è sottolineato solo dal numero di partecipanti, ma dal fatto che una persona su due di quelli presenti non operasse direttamente nel settore assicurativo, sintomo che il lavoro divulgativo fatto in questi anni sta portando i suoi frutti.” ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA. “Stiamo assistendo a un periodo di grande fermento, in cui sempre più compagnie attivano collaborazione con startup Insurtech e con altri player tecnologici, per offrire ai propri clienti soluzioni personalizzate e innovative. I nostri awards sono nati proprio con lo scopo di valorizzare questa collaborazione, mostrando come un approccio avanguardistico sia una leva fondamentale per creare un ecosistema sano e competitivo. Mai come in questa edizione abbiamo ricevuto tantissime candidature, e tra queste si è visto il meglio dell’industria assicurativa”.

Guardando al futuro, Italian Insurtech Association è già al lavoro per il 2025, che vedrà l’organizzazione di tre eventi dedicati all’insurtech e culminerà con la sesta edizione dell’Italian Insurtech Summit, che si svolgerà per la prima volta tra Milano e Roma. La prossima edizione si arricchirà di un respiro sempre più internazionale, con l’obiettivo di coinvolgere player globali e promuovere l’Italia come hub strategico per l’innovazione assicurativa in Europa e nel mondo.