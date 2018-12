Altheia è la startup italiana che va in finale della Startup World Cup: ecco che cosa fa | Economyup

#Altheia vince la @SWC2019 italiana, miglior #startup. Si vola a SanFrancisco per la finale mondiale!

Con questo post su Twitter Pierluigi Paracchi annuncia la selezione della startup italiana Altheia Science per la Startup World Cup, la competition per startup che coinvolge 40 Paesi del Mondo che mette in palio un premio da 1 milione di dollari. Una sorta di coppa del mondo per le imprese innovative.

Altheia Science alla SWC 2019

Altheia Science è una startup d’eccellenza nel Life Science. Ha sedi in Italia e negli Stati Uniti e lo scorso settembre ha ottenuto 9,3 milioni di euro di investimenti. È stata fondata da due scienziati italiani di fama internazionale, Alessandra Biffi e Paolo Fiorina, insieme con la società di trasferimento tecnologico AurorA-TT, e ha siglato un accordo di licenza con il Boston Children’s Hospital per poter sviluppare cure e medicine risolutive per le malattie auto-immuni, concentrandosi su sclerosi multipla e diabete.

Altheia Science punta a trasformare la storia delle malattie autoimmuni modulando l’espressione del PD-L1 nelle cellule staminali ematopoietiche dei pazienti, ottenendo risultati durevoli di beneficio clinico. È nato così un ponte tra Boston e Milano in nome dell’avanzamento della scienza.

Guarda l’intervista al Dottor Paolo Fiorina, cofounder di Altheia

Altheia Science è una delle prime realtà supportate da AurorA-TT, società di trasferimento tecnologico co- fondata a Milano nel 2017 da Pierluigi Paracchi (Genenta Science) e Guido Guidi (ex Novartis).

Startup World Cup: la coppa del mondo delle startup

Startup World Cup è una competition a livello mondiale che coinvolge le startup di 40 Paesi. La finale si terrà a San Francisco il prossimo 17 maggio. Una gara pensata per le migliori realtà innovative a livello mondiale che sul palco di San Francisco si contenderanno un montepremi da un milione di dollari. Le gare di pitch per arrivare alla finale sono curate da Fenox Venture Pitch, società di venture capital con sede in Silicon Valley. Prima di arrivare alla finale di San Francisco, le startup selezionate parteciperanno alla finale europea che si svolgerà a Praga il prossimo 10 aprile: qui la migliore idea potrà aspirare al premio da 500 mila euro.

L’anno scorso alla finale di San Francisco non è arrivata nessuna eccellenza del made in Italy. Quest’anno siamo tutti con Altheia.