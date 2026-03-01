Scegliere la migliore offerta luce nel 2026 richiede un approccio più analitico rispetto al passato, poiché il mercato si è stabilizzato ma presenta strutture di costo diversificate tra quote fisse e variabili.

Come scegliere la migliore offerta luce

L’individuazione della migliore offerta luce trascende la semplice comparazione del prezzo nominale della materia prima. Per il consumatore, la scelta ottimale dipende dall’equilibrio tra variabili di mercato, struttura dei costi fissi e profilo di prelievo energetico.

Migliore offerta luce: quota fissa e quota variabile

La spesa energetica si articola su due pilastri principali che determinano l’esborso finale in fattura:

Corrispettivo luce (€/kWh): rappresenta il costo dell’energia consumata. Nelle offerte a prezzo fisso , questo valore rimane invariato per la durata contrattuale (solitamente 12 o 24 mesi), garantendo protezione contro la volatilità dei mercati. Nelle offerte a prezzo indicizzato , il costo segue l’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale) , permettendo di beneficiare immediatamente di eventuali ribassi nelle quotazioni all’ingrosso.

rappresenta il costo dell’energia consumata. Nelle offerte a , questo valore rimane invariato per la durata contrattuale (solitamente 12 o 24 mesi), garantendo protezione contro la volatilità dei mercati. Nelle offerte a , il costo segue l’andamento del , permettendo di beneficiare immediatamente di eventuali ribassi nelle quotazioni all’ingrosso. Commercializzazione e vendita (PCV): è una quota fissa annua, indipendente dai consumi, che i fornitori applicano per la gestione del cliente. Nel mercato attuale, questa voce oscilla mediamente tra i 70 € e i 144 € annui. Per i piccoli consumatori, una PCV ridotta incide maggiormente sul risparmio totale rispetto a un prezzo del kWh leggermente inferiore.

Migliore offerta luce: valutazione del profilo di prelievo

La convenienza di un’offerta è strettamente correlata al volume di energia assorbito annualmente:

Utenze a basso consumo: per immobili con consumi inferiori ai 1.800 kWh/anno, la strategia più efficiente è la ricerca di una PCV contenuta, poiché i costi fissi rappresentano una percentuale rilevante della bolletta. Utenze ad alto consumo: per nuclei familiari o abitazioni con consumi superiori ai 2.700 kWh/anno, l’obiettivo primario deve essere il prezzo della componente energia (€/kWh), dato che il volume di consumo amplifica l’impatto di ogni centesimo di differenza.

Strumenti di trasparenza e garanzie

Il quadro normativo impone ai fornitori la pubblicazione della scheda sintetica. Questo documento rappresenta la bussola del consumatore, poiché riporta la stima della spesa annua basata su profili di consumo standardizzati (2.700 kWh per una famiglia tipo). È essenziale consultare questo prospetto per confrontare omogeneamente proposte di società diverse come:

Il valore dei servizi accessori e della digitalizzazione

Oltre al dato puramente economico, la qualità dell’offerta si misura oggi attraverso i servizi a valore aggiunto:

Sostenibilità: la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili certificate (Garanzie d’Origine) è ormai uno standard per i principali player.

la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili certificate (Garanzie d’Origine) è ormai uno standard per i principali player. Efficienza gestionale: l’adozione della domiciliazione bancaria e della bolletta digitale non solo riduce l’impatto ambientale, ma spesso sblocca sconti dedicati che ottimizzano ulteriormente il costo finale.

Differenza tra tariffe a prezzo fisso e indicizzato al PUN

Caratteristica Prezzo Fisso Prezzo Indicizzato (PUN) Prevedibilità Massima: sai quanto paghi per ogni kWh Bassa: il prezzo cambia ogni mese Rischio Mercato Nullo (carico al fornitore) Alto (carico al consumatore) Risparmio potenziale Limitato in fase di ribasso Elevato in fase di calo dei mercati Profilo utente Famiglie con budget rigido Utenti che monitorano i mercati

Tariffe orarie F1, F2 e F3: come funzionano

Fascia F1: ore di punta (Peak)

Rappresenta il momento di massima richiesta energetica, coincidente con le attività lavorative e industriali.

Quando: dal lunedì al venerdì.

dal lunedì al venerdì. Orario: dalle 08:00 alle 19:00 .

dalle alle . Esclusioni: sabato, domenica e festività nazionali.

Fascia F2: ore intermedie (Mid-level)

Rappresenta i momenti di transizione del carico energetico.

Quando: dal lunedì al venerdì e il sabato.

dal lunedì al venerdì e il sabato. Orario lunedì-venerdì: dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00 .

dalle alle e dalle alle . Orario sabato: dalle 07:00 alle 23:00 .

dalle alle . Esclusioni: domenica e festività nazionali.

Fascia F3: ore fuori punta (Off-peak)

Corrisponde ai periodi di minor carico sulla rete, tipicamente notturni e festivi.

Quando: dal lunedì al sabato, domenica e festivi.

dal lunedì al sabato, domenica e festivi. Orario lunedì-sabato: dalle 23:00 alle 07:00 del mattino successivo.

dalle alle del mattino successivo. Domenica e festivi: tutte le ore del giorno (h24).

Le tariffe “Biorarie” (F1 e F23)

Molti fornitori, accorpano le fasce F2 e F3 in un’unica dicitura chiamata F23. In questo caso, si paga un prezzo più alto in F1 (giorni feriali diurni) e un prezzo ridotto in F23 (sera, notte, weekend e festivi).

Analisi delle migliori offerte luce: Octopus energy

L’offerta di Octopus Energy per il mercato domestico si distingue per una struttura tariffaria estremamente snella e competitiva, posizionandosi tra le più trasparenti del settore. Il fornitore punta sulla semplicità, riducendo al minimo i costi di commercializzazione rispetto alla media di mercato.

Octopus Fissa 12 mesi: la sicurezza del prezzo bloccato

Componente Valore Octopus (fino al 03/03) Impatto Economico Prezzo Fisso 0,1045 €/kWh Protezione totale dai rincari per 12 mesi Spread (su Flex) + 0,0088 €/kWh Bassissima incidenza sul prezzo variabile Quota Fissa 72 €/anno Risparmio certo rispetto alla media di mercato Vincoli Assenti Nessuna penale in caso di recesso anticipato

Questa opzione è configurata per chi desidera immunizzarsi dalle fluttuazioni del mercato energetico.

Costo materia prima: 0,1045 €/kWh. È un prezzo fisso in offerta fino al 3 marzo e che rimane invariato per un anno intero.

0,1045 €/kWh. È un prezzo fisso in offerta fino al 3 marzo e che rimane invariato per un anno intero. Commercializzazione: 6 €/mese (72 €/anno). Si tratta di uno dei valori più bassi sul mercato, considerando che molti competitor applicano tra i 10 e i 12 € al mese.

6 €/mese (72 €/anno). Si tratta di uno dei valori più bassi sul mercato, considerando che molti competitor applicano tra i 10 e i 12 € al mese. Target: ideale per famiglie che consumano molta energia e vogliono conoscere in anticipo l’esborso esatto per ogni kilowattora consumato.

Octopus Flex: per risparmiare con i prezzi di mercato

È la tariffa variabile che segue l’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale).

Meccanismo di prezzo: si pagai il prezzo di borsa (PUN) più un piccolo margine (spread) di 0,0088 €/kWh .

si pagai il prezzo di borsa (PUN) più un piccolo margine (spread) di . Configurazione: disponibile sia in versione Monoraria (stesso prezzo h24) che Multioraria (prezzi diversi in base alle fasce orarie F1, F2, F3).

disponibile sia in versione (stesso prezzo h24) che (prezzi diversi in base alle fasce orarie F1, F2, F3). Commercializzazione: identica alla tariffa fissa, solo 6 €/mese.

identica alla tariffa fissa, solo 6 €/mese. Target: ottimale per chi prevede che i prezzi dell’energia scendano o rimangano stabili nei prossimi mesi, il che permette di risparmiare rispetto a un prezzo fisso “cautelativo”.

Le tariffe PLACET di Octopus: un confronto necessario

Per legge, Octopus (come ogni fornitore) deve offrire le tariffe PLACET, le cui condizioni sono parzialmente definite dall’Autorità (ARERA), decisamente meno convenienti delle offerte di mercato libero (Fissa e Flex).

La PLACET fissa di Octopus costa quasi il triplo (0,30 €/kWh contro 0,1045 €/kWh).

La PLACET variabile con Octopus ha uno spread e una quota fissa (16,67 €/mese) molto più alti.

Queste tariffe esistono per obbligo normativo, ma non rappresentano la scelta di risparmio per il consumatore.

Offerte market (no PLACET) di Octopus

Caratteristica Octopus Fissa 12 mesi Octopus Flex Variazione Prezzo Bloccato per 12 mesi Variabile mensile (PUN) Spread / Margine Assente (Prezzo incluso) + 0,0088 €/kWh Quota Fissa Mensile 6,00 € 6,00 € Tipo Energia 100% Rinnovabile 100% Rinnovabile

Convenienza e vantaggi delle offerte Engie energia

L’analisi dell’offerta Energia PuntoFisso di Engie, valida fino al 05/03/2026, delinea una strategia commerciale basata sulla diversificazione temporale e sulla segmentazione delle fasce orarie.

Engie propone due orizzonti contrattuali da 12 e da 24 mesi con una struttura di costo fissa, eliminando l’esposizione alle variazioni del PUN.

Struttura dell’offerta: Energia PuntoFisso solo luce

L’offerta si articola in due versioni principali, differenziate per durata della garanzia del prezzo e per modalità di consumo (Monoraria o A Fasce).

Opzione 12 mesi, scadenza offerta 05/03/2026

È la soluzione indicata per chi ricerca un risparmio immediato con un impegno contrattuale di breve termine.

Tariffa monoraria: 0,097 €/kWh (prezzo bloccato per 1 anno).

(prezzo bloccato per 1 anno). Tariffa A Fasce (F1, F2, F3): F1: 0,0987 €/kWh F2: 0,1059 €/kWh F3: 0,0885 €/kWh

Costi fissi: quota di commercializzazione di 84 €/anno (7 €/mese), a cui si somma un forfait per lo sbilanciamento di 0,002 €/kWh.

Opzione 24 mesi, scadenza offerta 05/03/2026

Configurazione orientata alla protezione a lungo termine, ideale in scenari di previsione rialzista dei mercati energetici.

Tariffa monoraria: 0,105 €/kWh (prezzo bloccato per 2 anni).

(prezzo bloccato per 2 anni). Tariffa a fasce (F1, F2, F3): F1: 0,1081 €/kWh F2: 0,1124 €/kWh F3: 0,0964 €/kWh

Costi fissi: invariati a 84 €/anno più sbilanciamento.

Engie: analisi comparativa delle fasce orarie

La scelta della tipologia di tariffa deve basarsi sull’analisi del profilo di prelievo del consumatore:

Monoraria: il prezzo è costante h24. Risulta ottimale per chi opera in regime di smart working o ha consumi distribuiti uniformemente durante la giornata.

il prezzo è costante h24. Risulta ottimale per chi opera in regime di smart working o ha consumi distribuiti uniformemente durante la giornata. A fasce: premia i consumi notturni e festivi (Fascia F3). Finanziariamente conveniente solo se oltre il 60-70% dei consumi avviene fuori dalle ore di punta (dopo le 19:00, nei weekend e nei festivi).

La bolletta in abbonamento di NeN special luce

L’offerta di NeN (società del Gruppo A2A) rappresenta un unicum nel panorama energetico italiano del 2026, introducendo un modello di consumo mutuato dai servizi in abbonamento (SaaS). A differenza dei fornitori tradizionali, NeN non fattura i consumi puntuali del mese, ma trasforma la spesa annua stimata in una rata costante.

Il modello rata fissa con NeN: meccanismo di calcolo

Il valore della bolletta mensile non è determinato dal PUN o dalle letture del contatore del mese precedente, ma da un algoritmo proprietario:

Analisi dello storico: NeN acquisisce i consumi reali dell’utente degli ultimi 12 mesi tramite il caricamento della bolletta precedente. Proiezione della spesa: calcola il costo totale annuo sommando materia prima, quote fisse, oneri di sistema e imposte. Rateizzazione: divide il totale per 12, ottenendo una rata che rimane identica per un anno intero. Ricalcolo annuale: al termine dei 12 mesi, NeN analizza i consumi effettivi. Se l’utente ha consumato più o meno del previsto, la differenza non viene addebitata in un’unica soluzione (conguaglio), ma spalmata sulle 12 rate dell’anno successivo (il cosiddetto “cuscinetto”).

Analisi delle offerte Luce (fisso) con NeN

Fino a marzo 2026, NeN propone due declinazioni del prezzo fisso, mirate a diverse strategie di gestione del rischio familiare.

NeN Luce | Due (protezione biennale)

Prezzo Luce: 0,109 €/kWh

Quota fissa (commercializzazione): 108,00 €/anno (9 €/mese)

(9 €/mese) Durata blocco: 2 anni

2 anni Target: consumatori che cercano un equilibrio tra un prezzo della materia prima competitivo e una protezione di medio periodo.

NeN Luce | Dieci (protezione decennale)

Questa opzione rappresenta un prodotto di “ultra-stabilità”, raro nel mercato libero.

Prezzo Luce: 0,112 €/kWh

Quota fissa (commercializzazione): 108,00 €/anno (9 €/mese)

(9 €/mese) Durata blocco: 10 anni

10 anni Limitazioni: attivabile solo per switch (cambio fornitore) e per consumi entro i 6.000 kWh/anno.

attivabile solo per switch (cambio fornitore) e per consumi entro i 6.000 kWh/anno. Target: utenti che desiderano eliminare definitivamente l’incertezza legata alle crisi energetiche globali per un intero decennio, accettando un prezzo leggermente superiore rispetto alla versione “Due”.

NeN: tipologie di operazione supportate

In fase di sottoscrizione, è fondamentale selezionare la corretta tipologia di pratica:

Switch (cambio fornitore): Transizione da altro gestore a NeN. Consente l’accesso a tutte le tariffe fisse e variabili.

Transizione da altro gestore a NeN. Consente l’accesso a tutte le tariffe fisse e variabili. Voltura: Cambio dell’intestatario di un contratto attivo. Disponibile solo con la modalità Rata Fissa .

Cambio dell’intestatario di un contratto attivo. Disponibile solo con la modalità . Subentro (nuova attivazione): riattivazione di un contatore disattivato. Anche in questo caso è obbligatoria la scelta della Rata Fissa.

Risparmio e sostenibilità con le tariffe E.ON

Il portafoglio offerte di E.ON Energia per il 2026 presenta una segmentazione estremamente specifica, con soluzioni mirate sia alla stabilità del prezzo fisso sia alla flessibilità del variabile, con un focus verticale sulla mobilità elettrica.

Ecco l’analisi economico-finanziaria delle principali proposte attive, strutturata per facilitare la comparazione tra i diversi profili di consumo.

E.ON Luce Drive Smarty: soluzione per l’E-Mobility

E.ON Luce Drive Smarty è l’offerta variabile per i possessori di veicoli elettrici, poiché incentiva lo spostamento dei carichi energetici nelle ore notturne.

Struttura di prezzo: indice PUN + Omega (Spread) differenziato per fasce. F1 (Picco): PUN + 0,0055 €/kWh F2 (Intermedia): PUN + 0,0022 €/kWh F3 (Fuori Picco/Notte): PUN + 0 €/kWh (nessun ricarico nelle ore di ricarica auto).

indice differenziato per fasce. Meccanismo Bonus: erogazione di 120 €/anno (10 €/mese) se si effettuano almeno 6 ricariche “smart” al mese della durata di 4 ore tramite l’app E.ON Home.

erogazione di (10 €/mese) se si effettuano almeno 6 ricariche “smart” al mese della durata di 4 ore tramite l’app E.ON Home. Costi fissi: 10 €/mese (120 €/anno).

10 €/mese (120 €/anno). Analisi: imbattibile per chi ricarica l’auto prevalentemente di notte, poiché annulla lo spread in fascia F3 e compensa interamente la quota fissa tramite il bonus ricarica.

E.ON, offerte a prezzo fisso, con scadenza 06/03/2026

E.ON propone tre diverse declinazioni del prezzo bloccato per rispondere a esigenze di pianificazione differenti.

Offerta Durata Blocco Corrispettivo Luce Quota Fissa Bonus/Vantaggi LuceClick Verde 12 Mesi 0,09592 €/kWh 9 €/mese Solo online, attivazione rapida Luce Premia 24 Mesi 0,10692 €/kWh 9 €/mese Bonus 60€ se resti 2 anni Luce Chiara Click Rata Costante 0,09658 €/kWh 9 €/mese Modello “abbonamento” tipo NeN

E.ON Luce e Gas insieme (strategia Dual Fuel)

Questa offerta è progettata per massimizzare il risparmio sulla componente elettrica attraverso la sottoscrizione congiunta di entrambi i vettori energetici.

Vantaggio economico: l’attivazione contestuale del gas sblocca uno sconto del 10% sulla materia prima luce.

l’attivazione contestuale del gas sblocca uno sulla materia prima luce. Dinamica dei prezzi (Luce): Prezzo Standard: 0,09592 €/kWh Prezzo scontato: 0,0863 €/kWh (Valido per 12 mesi)

Costi fissi: 9 €/mese per la luce e 9 €/mese per il gas.

9 €/mese per la luce e 9 €/mese per il gas. Target: famiglie che desiderano un unico interlocutore e il miglior prezzo d’ingresso sul mercato fisso annuale.

E.ON Luce Premia (fidelizzazione a 24 mesi)

Si tratta di un prodotto mirato a premiare la permanenza del cliente con un orizzonte temporale più esteso rispetto alla media di mercato.

Prezzo bloccato per 24 mesi , eliminando l’esposizione alla volatilità dei mercati per due cicli stagionali completi.

, eliminando l’esposizione alla volatilità dei mercati per due cicli stagionali completi. Corrispettivo luce: 0,10692 €/kWh.

0,10692 €/kWh. Sistema Bonus (E.ON premia): Bonus standard: 40 € totali (20 € al 13° mese e 20 € al 25° mese). Opzione raddoppio: richiedendo il raddoppio tramite App, si ottengono 60 € di bonus in un’unica soluzione al termine del biennio.

Target: utenti che privilegiano la sicurezza del prezzo bloccato a lungo termine e vogliono essere remunerati per la propria fedeltà.

E.ON Luce Chiara Click (modello ad abbonamento)

L’offerta recepisce il trend dei servizi “flat”, trasformando il consumo variabile in un costo fisso prevedibile, in modo analogo al modello NeN.

Meccanismo di rata: non si pagano i consumi effettivi del mese, ma una rata costante calcolata sullo storico dell’utente (previa scansione della bolletta precedente).

non si pagano i consumi effettivi del mese, ma una calcolata sullo storico dell’utente (previa scansione della bolletta precedente). Corrispettivo materia prima: 0,09658 €/kWh.

0,09658 €/kWh. Gestione scostamenti: E.ON monitora i consumi reali tramite l’area riservata. Se i consumi effettivi deviano sensibilmente dalla stima iniziale, la rata viene ricalcolata periodicamente per evitare conguagli eccessivi a fine anno.

Target: consumatori che necessitano di una pianificazione finanziaria rigorosa e vogliono evitare le oscillazioni stagionali delle bollette (es. picchi estivi per condizionatori).

Programma fedeltà: E.ON EnergiaVincente

A differenza di altri competitor che puntano solo sul prezzo, E.ON investe sulla retention tramite un sistema a premi:

Accumulo punti: basato sulla permanenza e sul completamento di “missioni” (es. attivazione bolletta digitale).

basato sulla permanenza e sul completamento di “missioni” (es. attivazione bolletta digitale). Premi: convertibili in bonus in bolletta o voucher (es. Amazon), aumentando il valore reale dell’offerta nel tempo.

Profilo Utente Offerta Consigliata Motivazione Economica Proprietario Auto Elettrica Luce Drive Smarty Zero spread in F3 + Bonus 120 € Famiglia (Luce + Gas) Luce Gas Insieme Sconto 10% sulla materia prima Cerca Stabilità Totale Luce Premia Prezzo bloccato 24 mesi + Bonus fedeltà Cerca Semplicità Luce Chiara Click Rata costante basata sui consumi reali

Le soluzioni flessibili di Eni Plenitude FixaTime Smart

L’offerta Fixa Time Smart di Eni Plenitude è una proposta a prezzo fisso per 12 mesi che punta tutto sull’abbattimento dei costi fissi e su una forte componente di incentivi all’ingresso. È pensata per chi vuole “congelare” il prezzo della materia prima per un anno, proteggendosi dai rialzi del mercato.

Si può scegliere tra due profili:

Tariffa monoraria (luce 24h): 0,1170 €/kWh . Ideale per chi è spesso in casa durante il giorno.

. Ideale per chi è spesso in casa durante il giorno. Tariffa bioraria: Fascia F1 (giorni feriali 8-19): 0,1183 €/kWh . Fascia F2-F3 (sera, weekend e festivi): 0,1164 €/kWh .

Gas: 0,4370 €/Smc.

I prezzi includono già le perdite di rete (10%). Se si attiva l’addebito diretto su conto corrente, si riceve uno sconto del 5% su questi corrispettivi per i primi 12 mesi.

Eni Plenitude: sconti sui costi fissi

Questa è la parte più aggressiva dell’offerta. Di norma, Plenitude applica 144 €/anno di costi fissi. con la versione “Smart”:

Costo fissato a: 60 €/anno (invece di 144 €).

(invece di 144 €). Risparmio: 84 € all’anno per singola fornitura (Luce o Gas).

per singola fornitura (Luce o Gas). Se si attiva Luce + Gas , il risparmio totale sui costi fissi è di 168 € nel primo anno.

, il risparmio totale sui costi fissi è di nel primo anno. Durata: lo sconto è applicato mensilmente (7 € in meno al mese) per i primi 12 mesi.

Eni Plenitude: Bonus e incentivi 100 Anni Eni

Per festeggiare il centenario, Plenitude aggiunge dei premi “una tantum” se si sottoscrive l’offerta entro il 15/03/2026:

Premio Valore Come si riceve/usa Carta Prepagata Plenitude 50 € Arriva via mail. Va attivata entro 6 mesi. Serve esclusivamente per pagare le prossime bollette Plenitude. Voucher Enilive 50 € Codice digitale da inserire nell’App Enilive. Scade il 30/06/2026. Usabile per carburante o spesa agli Enilive Café. Telepass Base Omaggio Canone gratuito per 12 mesi + 50 € di sconto pedaggi (5€/mese). Solo per nuovi clienti Telepass.

Eni Plenitude, offerte luce, scadenze e condizioni

Per attivare gli incentivi e i bonus per la fornitura di luce con Eni Plenitude è fondamentale rispettare i tempi tecnici per non perdere i vantaggi:

Sottoscrizione offerta: entro il 15 marzo 2026 per avere i 100 € di bonus (la tariffa senza bonus scade invece il 25/03).

entro il per avere i 100 € di bonus (la tariffa senza bonus scade invece il 25/03). Attivazione carta prepagata da 50 €: entro 6 mesi dalla ricezione della mail, altrimenti il credito va perso.

entro dalla ricezione della mail, altrimenti il credito va perso. Utilizzo Voucher Enilive: entro il 30 giugno 2026 .

entro il . Diritto di ripensamento: si hanno 14 giorni (online/telefono) o 30 giorni (altri canali) per annullare tutto senza costi dopo l’accettazione.

Questa offerta è eccellente per i nuovi clienti che intendono lasciare un fornitore con costi fissi alti (spesso sopra i 12€/mese).Il valore reale nel primo anno è altissimo grazie ai 168 € di sconto fisso + 100 € di bonus + 50 € di pedaggi. In pratica, il primo anno si potrebbero avere i costi fissi quasi azzerati dai bonus ricevuti.

Confronto finale: quale fornitore scegliere

L’analisi comparativa delle offerte energetiche per il mese di marzo 2026 evidenzia strategie di mercato divergenti tra i principali player del settore. Mentre i fornitori storici puntano su massicci bonus all’ingresso, i nuovi entranti digitali si focalizzano sulla stabilità del prezzo e sulla semplificazione del flusso di cassa.

Analisi comparativa offerte luce : Top player mercato libero

Fornitore Offerta di Punta Struttura Prezzo Corrispettivo Luce (€/kWh) Quota Fissa (€/mese) Bonus / Incentivi Eni Plenitude Fixa Time Smart Fisso (12 mesi) 0,1170 5,00€ 100€ (50€ bolletta + 50€ carburante) Octopus Energy Octopus Fissa Fisso (12 mesi) 0,1050 6,50€ Codice “Porta un Amico” (30€) Engie PuntoFisso Fisso (12 mesi) 0,1095 7,00€ Sconto 10% se Dual (Luce+Gas) NeN NeN Special Fisso (12 mesi) 0,1120 9,00€ Rata costante (modello abbonamento) E.ON LuceClick Verde Fisso (12 mesi) 0,0959 9,00€ Programma Fedeltà (Premi a punti)

Promozioni porta un amico e bonus fedeltà a confronto

Questo modello trasforma il cliente in un promotore attivo, offrendo sconti diretti in bolletta per ogni nuova attivazione generata.

Fornitore Bonus Presentatore Bonus Presentato Note Tecniche Octopus Energy 30,00 € 30,00 € Bonus accreditato direttamente nella prima bolletta utile. Illimitato. NeN 36,00 € 36,00 € Lo sconto viene spalmato sulle 12 rate dell’anno (3€/mese di riduzione). E.ON 30,00 € 30,00 € Erogato sotto forma di credito in bolletta entro 6 mesi dall’attivazione.

Bonus fedeltà e programmi reward per le nuove forniture di energia

Questi incentivi non sono legati all’acquisizione di nuovi utenti, ma alla permanenza del cliente oltre la scadenza dei primi 12 o 24 mesi.

Eni Plenitude: Insieme & Telepass

Meccanismo: accesso a una piattaforma di couponing e sconti presso partner terzi.

accesso a una piattaforma di couponing e sconti presso partner terzi. Bonus Diretto: 12 mesi di canone Telepass Base gratuito e 50 € di sconto pedaggi (erogati come 5€/mese di credito).

12 mesi di canone gratuito e (erogati come 5€/mese di credito). Valutazione: elevato valore percepito per chi viaggia, ma l’impatto reale sulla spesa energetica è indiretto.

E.ON: EnergiaVincente

Meccanismo: sistema a punti basato sulla “seniority” (mesi di permanenza) e sul completamento di azioni (es. autolettura, bolletta digitale).

sistema a punti basato sulla “seniority” (mesi di permanenza) e sul completamento di azioni (es. autolettura, bolletta digitale). Premio: i punti sono convertibili in voucher Amazon o sconti bolletta .

i punti sono convertibili in o . Valutazione: è il programma più strutturato per chi intende mantenere il fornitore per un ciclo pluriennale.

Engie: sconto Dual Fuel

Meccanismo: non è un programma a punti, ma un bonus fedeltà implicito: lo sconto (spesso il 10% sulla materia prima) rimane attivo finché si mantengono entrambi i contratti (Luce + Gas).

non è un programma a punti, ma un bonus fedeltà implicito: lo sconto (spesso il 10% sulla materia prima) rimane attivo finché si mantengono entrambi i contratti (Luce + Gas). Valutazione: è la forma di fedeltà più efficace per abbattere il costo del kWh nel lungo periodo.

Conviene di più una tariffa monoraria o bioraria

L’analisi della convenienza tra tariffa monoraria (F0) e bioraria (F23) dipende esclusivamente dal profilo di prelievo del consumatore, ovvero dalla distribuzione cronologica dei consumi nell’arco della settimana.

Nel mercato libero del 2026, lo scarto di prezzo tra le fasce si è ridotto rispetto al passato, rendendo la scelta meno scontata. Di seguito, i parametri economico-finanziari per determinare la soluzione ottimale.

Consumi elettrici: la regola del 67% (punto di pareggio)

Perché una tariffa bioraria risulti finanziariamente preferibile a una tariffa monoraria, è necessario che una quota significativa dei consumi avvenga nelle ore “fuori punta” (sera, notte, weekend e festivi).

Soglia critica: se oltre il 67% dei consumi totali si concentra in fascia F23 , la bioraria genera un risparmio effettivo.

se oltre il dei consumi totali si concentra in fascia , la bioraria genera un risparmio effettivo. Soglia di rischio: se i consumi in fascia F1 (Lunedì-Venerdì, 08:00-19:00) superano il 33%, il sovrapprezzo applicato nelle ore di punta annullerà il risparmio ottenuto di notte, rendendo la monoraria più economica.

Analisi dei profili di consumo: valutare il risparmio della fornitura luce

Profilo A: residenziale standard (consigliata Bioraria)

Soggetti che trascorrono la maggior parte della giornata fuori casa per motivi professionali.

Caratteristiche: utilizzo di elettrodomestici energivori (lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice) esclusivamente dopo le 19:00 o nei fine settimana.

utilizzo di elettrodomestici energivori (lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice) esclusivamente dopo le 19:00 o nei fine settimana. Vantaggio: ottimizzazione del costo variabile attraverso lo spostamento programmato dei carichi.

Profilo B: Home Office / pensionati (consigliata monoraria)

Soggetti che presidiano l’abitazione durante le ore diurne feriali.

Caratteristiche: utilizzo costante di climatizzatori, computer, forni e illuminazione tra le 08:00 e le 19:00.

utilizzo costante di climatizzatori, computer, forni e illuminazione tra le 08:00 e le 19:00. Vantaggio: prezzo bloccato e univoco che protegge dai rincari della fascia F1, eliminando la necessità di monitorare l’orario di utilizzo degli impianti.

Fattori esogeni che influiscono sui consumi elettrici: pompe di calore e auto elettriche

L’introduzione di tecnologie moderne sta spostando l’ago della bilancia:

Auto Elettriche: spostano massicciamente il consumo in fascia F3 (notturna), rendendo la bioraria quasi obbligatoria per massimizzare il risparmio.

Pompe di calore: se utilizzate per il riscaldamento invernale, lavorano h24. In questo caso, una monoraria offre una maggiore stabilità di spesa, poiché il consumo diurno non viene penalizzato.

Quanto tempo ci vuole per il passaggio al nuovo fornitore

Il passaggio a un nuovo fornitore di energia, nel mercato libero del 2026, segue tempistiche standardizzate e regolate dall’Autorità (ARERA), a prescindere dall’operatore scelto.

Il processo è puramente amministrativo: non sono previsti interventi tecnici sul contatore né interruzioni della fornitura.

Passaggio fornitore energia elettrica: lo switch

Per un cambio fornitore ordinario (senza voltura o subentro), la tempistica media è di circa 45-60 giorni.

Questo ritardo è dovuto a ragioni di gestione dei flussi informativi tra i distributori locali e i venditori:

Sottoscrizione: il cliente firma il contratto online o via telefono.

il cliente firma il contratto online o via telefono. Diritto di ripensamento (14 giorni): per legge, il nuovo fornitore attende la scadenza dei 14 giorni prima di inoltrare la pratica (a meno che il cliente non richieda l’ esecuzione anticipata ).

per legge, il nuovo fornitore attende la scadenza dei 14 giorni prima di inoltrare la pratica (a meno che il cliente non richieda l’ ). Comunicazione al distributore: la richiesta deve pervenire entro il giorno 10 del mese precedente a quello di attivazione.

la richiesta deve pervenire entro il giorno 10 del mese precedente a quello di attivazione. Data di decorrenza: il passaggio avviene sempre il 1° giorno del mese.

Esempio pratico: se si sottoscrive un contratto il 5 marzo, la fornitura sarà attiva con il nuovo operatore il 1° maggio.

Tempistiche per voltura e subentro

Se l’operazione non è un semplice cambio fornitore ma comporta un cambio di intestatario o la riattivazione di un contatore, i tempi si accorciano drasticamente:

Voltura (cambio intestatario): solitamente completata in 2-5 giorni lavorativi . Alcuni fornitori (come Eni Plenitude o E.ON) gestiscono la “Voltura con cambio” che richiede circa 5 giorni.

solitamente completata in . Alcuni fornitori (come Eni Plenitude o E.ON) gestiscono la “Voltura con cambio” che richiede circa 5 giorni. Subentro (riattivazione): per la luce, il termine massimo è di 7 giorni lavorativi dalla richiesta (2 giorni per la trasmissione dei dati e 5 per l’attivazione tecnica da remoto).

Tipo di Operazione Tempo Medio Interruzione Servizio Cambio Fornitore (Switch) 1-2 mesi (decorrenza 1° del mese) No Voltura 2-5 giorni lavorativi No Subentro / Nuova Attivazione 5-7 giorni lavorativi Sì (fino all’attivazione)

Quali documenti servono per cambiare fornitore energia

Il passaggio a un nuovo operatore nel mercato libero dell’energia è una procedura amministrativa standardizzata, gratuita e priva di interruzioni della fornitura. Per finalizzare il contratto con società come Octopus, Engie, NeN, E.On o Eni Plenitude, il consumatore deve produrre una serie di documenti identificativi e tecnici, reperibili principalmente nell’ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore.

Di seguito, l’elenco dei requisiti necessari per l’espletamento della pratica.

Documentazione identificativa del titolare

La titolarità del contratto deve coincidere con la persona fisica che sottoscrive la nuova offerta, salvo casi di voltura contestuale.

Documento d’identità: Carta d’identità, patente o passaporto in corso di validità.

Carta d’identità, patente o passaporto in corso di validità. Codice Fiscale: Tessera sanitaria o certificazione dell’Agenzia delle Entrate.

Tessera sanitaria o certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Recapiti: Un indirizzo email valido per la ricezione della bolletta digitale e un numero di telefono cellulare per le comunicazioni di servizio.

Dati tecnici della fornitura

Queste informazioni sono fondamentali per identificare univocamente il punto di prelievo sulla rete nazionale.

Codice POD (Point of Delivery): È un codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia sempre con “IT”. Si trova solitamente nella prima o seconda pagina della bolletta e non cambia mai, anche se si cambia fornitore.

È un codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia sempre con “IT”. Si trova solitamente nella prima o seconda pagina della bolletta e non cambia mai, anche se si cambia fornitore. Potenza impegnata: Espressa in kW (generalmente 3 kW per le utenze domestiche standard). È necessaria per verificare la compatibilità dell’offerta scelta.

Espressa in kW (generalmente 3 kW per le utenze domestiche standard). È necessaria per verificare la compatibilità dell’offerta scelta. Indirizzo di fornitura: Il luogo fisico dove è installato il contatore.

Informazioni finanziarie e di fatturazione

Per ottimizzare la gestione dei pagamenti e accedere a eventuali sconti (come quelli previsti da Eni Plenitude o Engie), è richiesta la domiciliazione bancaria.

Codice IBAN: Necessario per l’attivazione del mandato SEPA per l’addebito diretto in conto corrente.

Necessario per l’attivazione del mandato SEPA per l’addebito diretto in conto corrente. Indirizzo di spedizione: Qualora sia diverso dall’indirizzo di fornitura (necessario per l’invio della corrispondenza cartacea, se richiesta).

Tempistiche e modalità di switch

Una volta presentata la documentazione, il nuovo fornitore avvia la procedura di switching.

Tempi tecnici: Il passaggio avviene solitamente entro 45-60 giorni dalla firma del contratto.

Il passaggio avviene solitamente entro dalla firma del contratto. Continuità del servizio: Non è previsto alcun intervento tecnico sul contatore, né il distacco della corrente elettrica.

Non è previsto alcun intervento tecnico sul contatore, né il distacco della corrente elettrica. Recesso: Il nuovo fornitore si occupa di inviare la comunicazione di recesso al vecchio gestore per conto del cliente.

Tabella comparativa offerte luce

La tabella seguente mette a confronto le principali soluzioni dei fornitori indicati, basandosi su una stima di consumo per una famiglia tipo (3 kW di potenza).